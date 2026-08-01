مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: برآوردها برآن است که قطعی برق ۹ تا ۱۰ میلیون تن به تولید محصولات کشاورزی خسارت وارد کند‌.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیر هدایتی مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال ارتباط مستقیمی با شرکت توانیر داشتیم و با برگزاری جلسات مکرر بدنبال علت قطعی دوبار و بیش از ۵ ساعت چاه های کشاورزی در روز بودیم که براساس مستندات شرکت توانیر، قطعی برق روزانه در اکثر مناطق کشور ۵ ساعت در پیک مصرف برمبنای مصوبه هیئت دولت انجام شده است.

به گفته وی، با توجه به تصویب مشوق های توانیر و وزارت نیرو برای قطعی بیش از ۵ ساعت در روز، کشاورزانی که بصورت داوطلبانه برق قطع کنند، بصورت مشوق های ریالی کل یارانه برق مصرف نشده، دریافت می کنند.

هدایتی با بیان اینکه قطعی اجباری برق چاه های کشاورزی بیش از ۵ ساعت در روز نداریم، افزود: با توجه به ناترازی جدی برق در کشور، زمانیکه به اوج خود می رسد بصورت منطقه ای قطعی اتفاق می افتد‌. به عنوان مثال از سال گذشته برق شهری مشمول قطعی شد و با قطع مستقیم کل فیدرها و تغدیه برق منطقه قطع می شود که براین اساس چاه هایی که در آن منطقه هستند، با قطعی منطقه ای این امر رخ می دهد.

مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه اوج نیاز آبی گیاه و محصولات در فصل تابستان همزمان با قطعی برق، پیگیر این موضوع هستیم تا قطعی ها در حد ۵ ساعت باقی بماند و از طرفی اثرات سو این‌ موضوع کمیت و کیفیت محصولات را تحت تاثیر قرار می دهد و از طرفی اثرات سو برای تجهیزات و منصوبات بیش از قبل خواهد بود که با پایان پیک گرما بررسی های لازم در این خصوص انجام خواهد شد.

به گفته وی، با توجه به یارانه هایی که در بحث الگوی کشت دیده شده، وزارت جهاد سعی کرده تا برای بهره برداران پیش بینی کند و الگوی کشت مناطقی که دارای قطعی برق هستند، اقتصادی تر باید پیش بینی کنند تا اثرات کاهش یابد.

هدایتی گفت: قطعی برق چاه های کشاورزی در کمیت و کیفیت تولید محصولات و تجهیزات چاه ها و مکانیزاسیون اراضی تحت شعاع قرار می گیرد و برآورد برآن است که ۹ تا ۱۰ میلیون تن به تولید محصولات کشاورزی خسارت وارد شود.

برچسب ها: چاه های کشاورزی ، محصولات اساسی
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