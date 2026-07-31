باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، معتقد است که عادی‌سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل امکان‌پذیر است.

او در گفت‌وگو با فایننشال تایمز ادعا کرد که معتقد است عادی‌سازی روابط «چیزی است که هر دو طرف بسیار به آن علاقه دارند. این امر می‌تواند محقق شود.»

ترامپ گفت که در مورد عادی‌سازی روابط با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و محمد بن سلمان، ولی‌عهد عربستان سعودی، گفت‌وگو کرده است.

این روزنامه افزود که ترامپ نسبت به چشم‌انداز حصول توافق نهایی دربارهٔ توافق هسته‌ای با عربستان سعودی خوش‌بین است.

بر اساس گزارش وب‌سایت آکسیوس و باراک راوید، خبرنگار کانال ۱۲ اسرائیل، درگیری با ایران محور دیدار دیروز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با خالد بن سلمان آل سعود، وزیر دفاع عربستان سعودی، بود.

پیشتر، این کانال به نقل از یک منبع سیاسی گزارش داد که عربستان سعودی عادی‌سازی روابط با این رژیم تروریستی را مشروط به آغاز یک روند سیاسی منتهی به تشکیل کشور مستقل فلسطین کرده است.

منبع: تاس