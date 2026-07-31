رئیس‌جمهور آمریکا گفت که در مورد عادی‌سازی روابط با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و محمد بن سلمان، ولی‌عهد عربستان سعودی، گفت‌و‌گو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، معتقد است که عادی‌سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل امکان‌پذیر است.

او در گفت‌وگو با فایننشال تایمز ادعا کرد که معتقد است عادی‌سازی روابط «چیزی است که هر دو طرف بسیار به آن علاقه دارند. این امر می‌تواند محقق شود.»

ترامپ گفت که در مورد عادی‌سازی روابط با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و محمد بن سلمان، ولی‌عهد عربستان سعودی، گفت‌وگو کرده است.

این روزنامه افزود که ترامپ نسبت به چشم‌انداز حصول توافق نهایی دربارهٔ توافق هسته‌ای با عربستان سعودی خوش‌بین است.

بر اساس گزارش وب‌سایت آکسیوس و باراک راوید، خبرنگار کانال ۱۲ اسرائیل، درگیری با ایران محور دیدار دیروز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با خالد بن سلمان آل سعود، وزیر دفاع عربستان سعودی، بود.

پیشتر، این کانال به نقل از یک منبع سیاسی گزارش داد که عربستان سعودی عادی‌سازی روابط با این رژیم تروریستی را مشروط به آغاز یک روند سیاسی منتهی به تشکیل کشور مستقل فلسطین کرده است.

منبع: تاس

برچسب ها: دولت ترامپ ، عادی سازی روابط ، عربستان و اسرائیل
خبرهای مرتبط
ترامپ میزبان نتانیاهو و زلنسکی در کاخ سفید؛ روابط متفاوت در سایه جنگ‌های ایران و اوکراین
سایه بحران سوخت و جنگ بر جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا
بحرین در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای یک رزمایش نظامی مشترک برگزار می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
پخش زنده صحبت‌های عبدالملک بدرالدین درشبکه خبر ۲ ، بدترین و کثیف ترین فسادهای عربستان علیه اسلام و مسلمانان را برملاکرد . عربستان باجفری اپستین ارتباط داشته .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
عربستان، اسرائیل، هر دو سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار در منطقه بودن و هنوز هم هستند
۰
۲
پاسخ دادن
ترامپ: ایرانی‌ها من را عصبانی می‌کنند!
سقوط جنگنده اف-۳۵ نیروی دریایی آمریکا
اعتراف آیزنکوت: نتانیاهو تسلیم شد
آشوب در مرز اسپانیا و مراکش پس از تلاش هزاران پناهجو برای ورود به اتحادیه اروپا
ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد
آمریکا: وارد خشم اقتصادی علیه ایران شدیم
افزایش قیمت نفت پس از اعلام بسته بودن تنگه هرمز
کامالا هریس: هزینه جنگ با ایران سنگین است
العامری: کسانی که دیروز بمب‌گذار می‌فرستادند، امروز موشک می‌فرستند
شهباز شریف: طرح صلح غزه باید به تشکیل کشور مستقل فلسطین منجر شود
آخرین اخبار
انصارالله خبر اعمال عوارض بر کشتی‌ها در باب‌المندب را تکذیب کرد
کره شمالی: ناتو در حال آماده شدن برای جنگ است
یمن: ۸ نفتکش سعودی را مجبور به تغییر مسیر کردیم
حمله هوایی شدید رژیم صهیونیستی به منزلی در اردوگاه المغازی غزه + فیلم
ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد
ادعای سنتکام: مسیر ۳۰ کشتی را تغییر دادیم و به دو شناور آسیب زدیم
کامالا هریس: هزینه جنگ با ایران سنگین است
شهباز شریف: طرح صلح غزه باید به تشکیل کشور مستقل فلسطین منجر شود
آمریکا: وارد خشم اقتصادی علیه ایران شدیم
عراق سطح آماده‌باش نیرو‌های نظامی را افزایش داد
تظاهرات گسترده در یمن با شعار «محاصره در برابر محاصره»
سقوط جنگنده اف-۳۵ نیروی دریایی آمریکا
ایتالیا در واکنش به بحران پناهجویان، توافق شنگن با اسپانیا را تعلیق کرد
عبدالسلام: امنیت عربستان در پایان تجاوز به یمن است
اعتراف آیزنکوت: نتانیاهو تسلیم شد
ترامپ: هیچ توافقی برای تولید پاتریوت در اوکراین حاصل نشده است
عون: حملات اسرائیل چارچوب آتش‌بس را به خطر می‌اندازد
العامری: کسانی که دیروز بمب‌گذار می‌فرستادند، امروز موشک می‌فرستند
ترامپ: ایرانی‌ها من را عصبانی می‌کنند!
افزایش قیمت نفت پس از اعلام بسته بودن تنگه هرمز
آشوب در مرز اسپانیا و مراکش پس از تلاش هزاران پناهجو برای ورود به اتحادیه اروپا
آمادگی مکرون برای مقابله با بحران مهاجران در سئوتا
سناتور آمریکایی: جمهوری‌خواهان اراده سیاسی خود را از دست داده و تسلیم ترامپ شده‌اند
حزب‌الله: تجاوز آمریکا به عراق در راستای بی‌ثبات‌سازی منطقه است
ادعای وال‌استریت ژورنال درباره کاهش حضور نظامی آمریکا در کویت
در میانه هجوم گسترده پناهجویان به اسپانیا، ده‌ها نفر کشته شدند
حماس: اجرای مرحله دوم آتش‌بس منوط به خروج کامل نظامیان صهیونیست از غزه است
گروه‌های فلسطینی دومین سالگرد شهادت هنیه را گرامی داشتند
بازداشت ۱۴ سرباز اسرائیلی از خدمت رزمی به دلیل «شورش» در پایگاه «سده تیمان»
ادعای روزنامهٔ تلگراف: آمریکا و اسرائیل در حال بررسی محاصرهٔ زمینی ایران هستند