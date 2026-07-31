دو تیم والیبال ساحلی کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا (انتخابی المپیک)، راهی چین می‌شوند تا در رویدادی که ۱۱ تا ۱۵ شهریور برگزار می‌شود، به مصاف رقبا بروند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات والیبال ساحلی قهرمان آسیا ۲۰۲۶ از دوم تا ششم سپتامبر (۱۱ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵) به میزبانی چین برگزار می‌شود.

در این رقابت‌ها ۲۴ تیم شرکت می‌کنند که میزبان (چین)، قهرمان دوره قبل (استرالیا)، ۱۰ تیم قهرمان و نایب قهرمان مناطق مختلف آسیا که بر اساس قوانین نباید دو تیم اول و دوم مناطق از یک کشور باشند و ۱۲ تیم بر اساس رنکنیگ آسیا شرکت می‌کنند.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) به عنوان قهرمان منطقه آسیای مرکزی و تیم ملی والیبال ساحلی ایران (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) نیز با کسب رتبه پنجم رده بندی آسیا در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می‌کنند تا والیبال ساحلی ایران با تمام ظرفیت در این رقابت‌ها شرکت کند.

امسال فرمت مسابقات والیبال قهرمانی آسیا تغییر کرده بود و کسب سهمیه با شرایط جنگی کشور کار بسیار دشورای بود، اما با برنامه ریزی فدراسیون و حضور در تورنمنت‌های مختلف ایران با دو تیم در این مسابقات شرکت می‌کند.

گفتنی است حداکثر سهمیه حضور تیم‌ها برای کشور‌ها دو تیم است و تنها میزبان امکان حضور سه تیم دارد.

حضور در بازی‌های والیبال ساحلی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس یکی از آرمان‌های فدراسیون والیبال ایران است و حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا که انتخابی المپیک نیز محسوب می‌شود، کمک زیادی برای دسترسی به این آرمان خواهد داشت.

برچسب ها: والیبال ، فدراسیون والیبال
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