باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - احمد شاد، دبیر انجمن تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت کشور ضمن افشای ابعاد جدیدی از فضاسازی‌های اخیر علیه بازار گوشت قرمز، بر نقش محوریت‌بخش و نظارت‌های سخت‌گیرانه سازمان دامپزشکی کشور به عنوان ضامن اصلی سلامت جامعه تاکید شد.

وی در تشریح وضعیت بازار و حواشی اخیر، از پشت‌پرده تلاش برخی جریان‌های ذی‌نفع برای ایجاد انحصار در بازار پروتئین کشور پرده برداشت و ادعاهای مطرح‌شده پیرامون کیفیت محموله‌های وارداتی، این شایعات را کاملا رد کرد و گفت: موضوع طرح‌شده درباره عدم انطباق بهداشتی برخی محموله‌های گوشت برزیلی، صرفاً ابزاری برای توجیه مطالب نادرست گذشته توسط افراد ذی‌نفع است.

وی با برجسته‌سازی نیت سودجویان در موج‌سواری‌های اخیر افزود: برخی افراد که منافعشان به دلایلی دچار چالش شده، اکنون با انتشار اخبار کذب در پی انحصار بازار به نفع خود هستند و امنیت روان بازار را هدف گرفته‌اند.

شاد ادامه داد: سازمان دامپزشکی کشور تنها مرجع قانونی و صلاحیت‌دار برای اظهار نظر بهداشتی درباره فرآورده‌های دامی است و هرگونه اظهار نظر عمومی در این خصوص توسط سایر افراد یا گروه‌های غیرمسئول، مصداق بارز به مخاطره انداختن امنیت غذایی کشور است؛ اقدامی ناپسند که قطعاً مستوجب پیگیری‌های جدی خواهد بود.

ارزیابی علمی کیفیت گوشت برزیل؛ بالاترین سطح بازرسی جهان

این مقام مسئول با ارزیابی علمی و تخصصی زنجیره تولید گوشت در کشور برزیل اظهار کرد: از منظر شاخص‌های علمی دامپزشکی و بهداشت مواد غذایی، کشور برزیل صاحب یکی از پیشرفته‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین سیستم‌های بازرسی و گواهی‌دهی در جهان، معروف به کد بازرسی فدرال زیر نظر وزارت کشاورزی برزیل است. نظارتی که سیستم برزیل دارد را هیچ‌یک از کشتارگاه‌ها و کشورهایی که ایران از آن‌ها گوشت وارد می‌کند، ندارند. این پروتکل‌های فوق‌مدرن آزمایشگاهی در کنار نظارت‌های بهداشتی ایران، بالاترین ضریب سلامت را برای محصول نهایی تضمین می‌کند.

استاندارد جدید اروپا؛ قانونی جهانی، نه تحریم یک کشور

وی پیرامون مقررات جدید اتحادیه اروپا و ارتباط آن با گوشت برزیلی توضیح داد: به‌روزرسانی استانداردهای بهداشتی، یک روال کاملاً دوره‌ای و طبیعی در تجارت جهانی است. طبق قوانین جدید اتحادیه اروپا، این محدودیت‌ها عام بوده و تقریباً تمامی کشورهای تامین‌کننده (به‌جز استرالیا) را شامل می‌شود. منتسب کردن این موضوع به سلامت دام‌های برزیلی، صرفاً یک شیطنت رسانه‌ای است؛ چراکه گوشت برزیلی هم‌اکنون به بیش از ۱۷۰ کشور جهان صادر می‌شود و جایگاه آن در بازارهای بین‌المللی کاملاً تثیت‌شده است.

نظارت بی‌واسطه؛ از کشتارگاه‌های برزیل تا گمرک ایران

شاد با برجسته‌سازی زنجیره نظارتی سخت‌گیرانه سازمان دامپزشکی ایران، به مصرف‌کنندگان اطمینان خاطر داد: سپر بهداشتی کشور کاملاً فعال است و هیچ گوشتی بدون تایید سازمان دامپزشکی وارد سفره مردم نمی‌شود. نظارت‌های ما صرفاً کاغذی نیست؛ بلکه سازمان دامپزشکی کشور علاوه بر اتکا به تاییدیه‌های بین‌المللی SIF، با اعزام تیم‌های تخصصی دامپزشکی و ناظران شرعی به کشور مبدأ، کل فرایند را از معاینه زنده دام، ذبح، بسته‌بندی تا انجماد به صورت مستقیم کنترل می‌کند. پس از ورود به مرزهای ایران نیز، تمامی محموله‌ها مجدداً تحت تست‌های چندلایه آزمایشگاهی و میکروبی قرار می‌گیرند.

۲۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود

دبیر انجمن تامین‌کنندگان گوشت کشور در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اهمیت حفظ آرامش بازار گفت: ایران با توجه به شرایط اقلیمی، سالانه حدود ۲۰ درصد از نیاز بازار گوشت قرمز خود بالغ بر ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تن را از طریق واردات رسمی تامین می‌کند تا تعادل و ثبات قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی حفظ شود. در شرایط کنونی، به جای طرح مباحث غیرکارشناسی و شایعاتی که تنها اذهان مردم را مشوش می‌کند، همه ما موظفیم به دولت در تنظیم بازار و تامین امنیت غذایی جامعه کمک کنیم. امنیت غذایی و آرامش روان جامعه خط قرمز ماست و اجازه نخواهیم داد انحصارطلبان با طرح اخبار کذب، بازار را ملعبه منافع شخصی خود کنند.