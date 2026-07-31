شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور کاروان پیاده روی اربعین از شهر صالح آباد استان همدان در مسیر نجف به کربلا را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - از دل شهر صالح‌آباد استان همدان برخاستیم، با عهد وفاداری و چشم‌هایی که تشنه‌ی دیدار است. اینجا، جاده‌ نجف به کربلا، تنها یک مسیر نیست؛ اینجا مسیر مدار ولایت است. از پشتِ لنزِ این دوربین، شاهدِ عبورِ یک کاروانِ عشق هستیم؛ زائران «کاروانِ پیاده روی اربعین انصار الحسین (ع)» صالح آباد، استان همدان. هر قدمی که بر این خاک می‌گذارند، گویی زخمی از جگرِ کربلا را التیام می‌بخشند. ما نه برای پیاده‌روی، که برای بازگشت به میثاقِ خون‌ها آمده‌ایم.‌ای حسین (ع)! این کاروانِ پیاده، بازتابِ همان لشکریانِ وفادار است که در روز عاشورا، پای از جان کشیدند و تنها به تو رسیدند.

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منبع: حسن میرزایی - عراق

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