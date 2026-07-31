در فاصله کوتاه تا پایان ثبت‌نام جام ریاست فدراسیون جهانی در پاکستان، تیم ملی تکواندوی ایران با ۱۸ مرد و ۱۵ زن برای کسب سهمیه المپیک و امتیازات حساس G۳، عازم لاهور می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جام ریاست فدراسیون جهانی در قاره آسیا طی روز‌های ۲۷ تا ۲۹ مردادماه به میزبانی پاکستان در شهر لاهور برگزار خواهد شد. برای حضور در این مسابقات تاکنون ۳۲۳ تکواندوکار از کشور‌های مختلف ثبت نام کرده‌اند.
 
این دوره از مسابقات از سری رقابت‌های G ۳ فدراسیون جهانی است که ۳۰ امیتاز در مسیر کسب سهمیه المپیک برای صیادان طلا همراه خواهد داشت. به همین دلیل با استقبال خوبی از سوی کشور‌های مختلف از جمله کشورمان مواجه شده است. تیم ملی ایران با ۱۸ تکواندوکار در بخش مردان و ۱۵ تکواندوکار در بخش زنان به لاهور اعزام خواهد شد.
 
در بخش مردان مهدی رزمیان، یاسین ولیزاده، ابوالفضل زندی، امیر محمد نصیراحمدی، علی اصغر مرادیان، مهدی حاج موسایی، امیرعباس رهنما، دانیال بزرگی، متین رضایی، امیرسینا بختیاری، رادین زینالی، رضا کلهر، امیررضا صادقیان، مهران برخورداری، امیررضا غلامی، محمد حسین یزدانی، علی نجفی و آرین سلیمی در این مسابقات حاضر خواهد شد.
 
همچنین ساینا کریمی، معصومه رنجبر، مهلا مومن زاده، مریم ملکوتی خواه، آناهیتا رمضانی، هستی محمدی، ناهید کیانی، نسترن ولیزاده، یلدا ولی نژاد، فرشته فتحی، ساغر مرادی، الهام حقیقی، سارا صوفی، فاطمه احمدی و حنا زرین کمر در ترکیب تیم بانوان در جام ریاست فدراسیون جهانی به مصاف حریفان خود می‌روند.
 
در مورد ترکیب تیم اعزامی دو نکته مهم وجود دارد، اول اینکه در کنار تداوم توجه به جوانان با آتیه، دانیال بزرگی و رضا کلهر بعد از طی کردن محرومیت سه ساله در ترکیب تیم ملی به مسابقات بین المللی اعزام می‌شوند و این می‌تواند حداقل برای کادر فنی به خصوص در وزن ۶۸- کیلوگرم خبر خوبی باشد. نکته دوم هم اینکه بعد از رقابت‌های آزاد کره جنوبی، این دومین تورنمنت متوالی است که در وزن ۵۳- کیلوگرم بانوان هیچ نماینده‌ای اعزام نمی‌شود.
 
‌زمان قانونی ثبت نام برای حضور در این مسابقات به پایان نرسیده و احتمال هر گونه تغییر در لیست نفرات اعزامی کشورمان وجود دارد.

برچسب ها: تکواندو ، فدراسیون تکواندو
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