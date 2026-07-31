سارق زائران اربعین با لباس جعلی تعاونی مسافربری در پایانه غرب به دام پلیس افتاد

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت، با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت چندین شکایت از سوی شهروندان و زائران اربعین حسینی مبنی بر سرقت اموال و مدارکشان در اتوبوس‌های شهری و بین‌شهری، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱۸ ستارخان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های میدانی، اظهارات مال‌باختگان و اقدامات اطلاعاتی نشان داد سرقت‌ها عمدتاً در اتوبوس‌های عازم مرز‌های غربی کشور رخ می‌دهد. بر همین اساس، گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس در پایانه غرب و میدان آزادی افزایش یافت.

سرهنگ افشار ادامه داد: مأموران در جریان پایش‌های هدفمند، به فردی که با پوشیدن لباس و استفاده از نشان یکی از تعاونی‌های مسافربری در حال زیر نظر گرفتن مسافران بود، مشکوک شدند. متهم با مشاهده پلیس قصد فرار داشت، اما پس از تعقیب و گریز کوتاه در محدوده پایانه پارک‌سوار آزادی دستگیر شد.

وی تصریح کرد: در بازرسی از متهم، چهار دستگاه تلفن همراه و سه جلد گذرنامه مسروقه کشف شد. متهم پس از انتقال به کلانتری، به ۱۳ فقره سرقت اموال و مدارک زائران اعتراف کرد و تاکنون پنج نفر از شکات نیز با حضور در کلانتری، وی را به عنوان سارق شناسایی کرده‌اند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه تحقیقات برای شناسایی سایر مال‌باختگان و کشف جرائم احتمالی دیگر ادامه دارد، از زائران خواست هنگام حضور در پایانه‌های مسافربری، مدارک، گذرنامه و وسایل ارزشمند خود را همواره تحت کنترل مستقیم داشته باشند و تنها به کارکنان دارای هویت و مجوز رسمی اعتماد کنند.

وی همچنین تأکید کرد: زائران از قرار دادن تلفن همراه، کیف پول و مدارک در جیب‌های پشت یا کیف‌های بدون حفاظ خودداری کنند و هنگام سوار یا پیاده شدن از اتوبوس، به دلیل ازدحام جمعیت، مراقبت بیشتری از اموال خود داشته باشند. در صورت مشاهده افراد مشکوک یا وقوع سرقت نیز موضوع را در کوتاه‌ترین زمان از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا مراجعه به نزدیک‌ترین واحد پلیس اطلاع دهند تا امکان دستگیری سارقان در سریع‌ترین زمان فراهم شود.