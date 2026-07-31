از سرنوشت سه خلبان هنوز خبری نیست/ مأموریت با پرواز در ارتفاع کمتر از ۳۰ متر انجام شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیر سرتیپ خلبان ستاد مسعود جعفری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز، با تشریح جزئیات یکی از مأموریت‌های پیچیده نیروی هوایی ارتش، اعلام کرد: تاکنون کشور قطر به‌جز تحویل پیکر مطهر شهید کاظمی، هیچ اطلاعات دقیق و مستندی درباره سرنوشت سه خلبان دیگر این مأموریت ارائه نکرده است.

او با اشاره به ادامه پیگیری‌ها افزود: نیروی هوایی، دستگاه‌های اطلاعاتی و وزارت امور خارجه همچنان در حال بررسی وضعیت این خلبانان هستند و تاکنون تنها پیکر شهید کاظمی، پس از گذشت پنج ماه، به کشور بازگردانده شده است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: پس از انتقال پیکر این شهید به میهن، مراحل استقبال و شناسایی انجام شد و پیکر مطهر وی امروز در گلزار شهدای دارالرحمه شیراز به خاک سپرده خواهد شد.

امیر جعفری با اشاره به جزئیات یکی از عملیات‌های مهم نیروی هوایی و پیچیدگی سامانه‌های پدافندی مستقر در اطراف پایگاه هدف گفت: این مأموریت با آگاهی کامل از خطرات و با شجاعت مثال‌زدنی خلبانان انجام شد. مأموریتی که به پایگاه شهید دوران واگذار شده بود، از نظر عملیاتی در زمره سخت‌ترین مأموریت‌های نیروی هوایی قرار داشت.

او افزود: پیش از اجرای عملیات، کارکنان پایگاه دوم شکاری، جمعی از شهدای این مجموعه و مسئولان مربوطه، مسیر عملیات را به‌دقت بررسی کرده بودند. از آرایش پدافندی اطراف پایگاه هدف اطلاع کامل داشتیم و به دلیل قرار گرفتن بخش عمده مسیر بر فراز آب، محدودیت‌های ویژه‌ای برای تقرب وجود داشت.

او ادامه داد: کارشناسان حوزه هوانوردی نظامی به‌خوبی می‌دانند که پنهان ماندن جنگنده بر فراز آب بسیار دشوار است، زیرا سامانه‌های راداری دشمن قادرند از فاصله‌های دور هواپیماها را شناسایی کنند.

پذیرش آگاهانه مأموریت توسط خلبانان

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش با اشاره به روحیه بالای خلبانان اظهار کرد: خلبانان و اعضای دسته پروازی اعزامی از شیراز، با اطلاع کامل از میزان خطرات، این مأموریت را با شجاعت و از خودگذشتگی پذیرفتند.

امیر جعفری افزود: براساس محاسبات انجام‌شده در ستاد، خلبانان ناچار بودند در تمام طول مسیر در ارتفاعی کمتر از ۳۰ متر پرواز کنند و دقیقاً نیز همین کار را انجام دادند؛ زیرا هرگونه افزایش ارتفاع، احتمال شناسایی و هدف قرار گرفتن آن‌ها را به‌شدت افزایش می‌داد.

مقایسه با عملیات تاریخی شهید عباس دوران

او با یادآوری عملیات ماندگار شهید عباس دوران گفت: خلبانان پایگاه شهید دوران نیز مأموریتی مشابه از نظر دشواری انجام دادند؛ همان‌گونه که شهید دوران در سال ۱۳۶۱ با اجرای عملیات خود، معادلات امنیتی بغداد را تغییر داد و برگزاری کنفرانس جنبش عدم تعهد را تحت تأثیر قرار داد.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش خاطرنشان کرد: در آن مقطع، بغداد از یکی از قدرتمندترین شبکه‌های پدافندی برخوردار بود و به‌دلیل استقرار سامانه‌های موشکی اهدایی شرق و غرب، نزدیک به دو سال هیچ جنگنده‌ای امکان نزدیک شدن به این شهر را نداشت، اما شهید دوران با موفقیت مأموریت خود را به انجام رساند.

امیر جعفری تأکید کرد: سامانه‌های پدافندی مستقر در اطراف پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، از جمله سامانه پاتریوت، از نظر فناوری و توان عملیاتی، پیشرفته‌تر از سامانه‌های پدافندی عراق در دوران جنگ تحمیلی هستند.

عبور از سامانه‌های پیشرفته پدافندی

او گفت: سامانه پاتریوت علاوه بر رهگیری هواپیماها، توانایی کشف، هشدار و مقابله با حملات موشکی را نیز دارد و به همین دلیل، انجام عملیات هوایی در چنین مناطقی با دشواری فراوان همراه است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش ادامه داد: چهار خلبان پایگاه شهید دوران با آگاهی کامل از این شرایط، به اتکای مهارت بالا، تجربه حضور در رزمایش‌های مختلف و جایگاهشان به‌عنوان معلم خلبان، اجرای این مأموریت را پذیرفتند و با نهایت شجاعت، پایگاه مورد نظر را هدف قرار داده و مأموریت محوله را با موفقیت به پایان رساندند.

هدف قرار گرفتن در مسیر بازگشت

امیر جعفری اظهار کرد: اگرچه عملیات با موفقیت انجام شد، اما به‌دلیل گستردگی شبکه پدافندی دشمن، تهدیدها در مسیر بازگشت نیز ادامه یافت و در نهایت هواپیماهای گشت هوایی دشمن موفق شدند هواپیماهای این مأموریت را هدف قرار دهند.

اراده؛ عامل تعیین‌کننده در میدان نبرد

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمام تجهیزات، امکانات و توانمندی‌های خود، در چارچوب دستورات ستادهای فرماندهی و تحت فرمان فرمانده معظم کل قوا آماده انجام مأموریت است.

امیر جعفری افزود: دشمن از تجهیزات پیشرفته‌ای مانند جنگنده‌های نسل پنجم از جمله اف-۳۵ و موشک‌های مدرن بهره می‌برد و برخی کشورهای منطقه نیز به این امکانات دسترسی دارند، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، اراده، جسارت و آمادگی برای استفاده از این توانمندی‌ها در برابر دشمن است.

او در پایان تأکید کرد: با وجود تفاوت‌های فناورانه میان تجهیزات ایران و دشمن، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با توکل به خدا و بدون هیچ‌گونه تردید، از همه ظرفیت‌های خود برای مقابله با دشمن استفاده می‌کنند. هر زمان که اجرای عملیات یا انجام پرواز ضروری باشد، مأموریت خود را انجام خواهند داد و نتیجه آن، چه شهادت باشد و چه پیروزی، برای ملت ایران مایه افتخار خواهد بود.