رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: ممنوعیت صادرات برای تنظیم بازار سیب زمینی کفایت نمی‌کند و همواره نظارت از مبدا باید صورت بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: اکنون عرضه سیب زمینی محدود به استان همدان و کرمانشاه است، از این رو با بحران روبرو هستیم.

به گفته وی، ممنوعیت صادرات برای تنظیم بازار سیب زمینی کفایت نمی کند و همواره نظارت از مبدا باید صورت بگیرد تا با انتقال محصول به انبارها و محدودیت عرضه نتوانند قیمت ها را بالا نگه دارند.

یاوری با بیان اینکه سیب زمینی جز کالاهای اساسی سبدخانوار محسوب می شود، افزود: با توجه به افزایش قیمت محصولات پروتئینی، تقاضا برای خرید سیب زمینی افزایش یافته است که تشدید نظارت ها منجر به تنظیم و آرامش بازار این محصول خواهد شد‌.

رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه نگرانی در خصوص تنظیم بازار سیب زمینی نداریم، گفت: قیمت سیب زمینی در میدان به یکباره از ۵۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است که امیدواریم با تشدید نظارت ها جلوی افزایش قیمت گرفته شود.

برچسب ها: تولید سیب زمینی ، بازار سیب زمینی ، صادرات سیب زمینی
خبرهای مرتبط
صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال ممنوع است
بازار سیب زمینی و پیاز متعادل است
بازار سیب زمینی و پیاز معتدل است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هشدار جدی به نانوایی‌های متخلف در تهران/ رعایت نکنید مجازات حبس در انتظارتان است
سیگنال تازه بازار مسکن با رسیدن تورم اجاره به کانال ۲.۳ درصد/ آیا مستأجران نفس می‌کشند؟
واردات ۱۵ هزار تن گوشت در ۴ ماهه امسال/ گوشت ارزان می شود
مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم/ اصلاح رقم‌کالابرگ امری ضروری است
مهلت تحویل اظهارنامه مالیات بر اجاره املاک تا آخر شهریور تمدید شد
کدام معیار‌ها اولویت سرمایه‌گذاری افراد هستند؟
اصلاح سیاست های سرمایه گذاری در حوزه نفت و انرژی/ وارد بازی‌های سیاسی نمی‌شویم
۳۵ درصد تعهدات ارزی صادراتی ایفا نشده مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف است
قیمت سیب زمینی به ۷۰ هزار تومان رسید
در بازار محصولات پروتئینی چه می‌گذرد؟
آخرین اخبار
استاندارد‌های ملی مایع لباسشویی تصویب شد
پیگیری مجلس از دولت و بانک مرکزی در زمینه ابلاغ سهمیه‌های استانی و ملی وام اشتغال مددجویان
تشدید بازرسی‌ها برای صیانت از حقوق زائران اربعین/ نظارت بر نرخ بلیت و خدمات در مسیرهای منتهی به مرزها
جمعیت ایران از ۸۷ میلیون نفر عبور کرد
استفاده از کَش‏‌لِس‌‏ها با هدف اختفای درآمد جرم است
دولت در راستای آزادسازی سهام عدالت گام بردارد
۲.۲ میلیون بخاری راندمان بالا در مسیر جایگزینی قرار گرفت
چراغ سبز دولت به واردات اتوبوس/ تعرفه ۵ درصدی برای نوسازی ناوگان
نظام مند کردن ارتقای بهره وری و به کارگیری سامانه های خورشیدی در ساختمان
مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم/ اصلاح رقم‌کالابرگ امری ضروری است
راه‌اندازی خط مستقیم اتوبوس از ۵ شهر ایران به نجف
۳۵ درصد تعهدات ارزی صادراتی ایفا نشده مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف است
اصلاح سیاست های سرمایه گذاری در حوزه نفت و انرژی/ وارد بازی‌های سیاسی نمی‌شویم
وعده پرداخت ۱۱۰ همت از مطالبات گندمکاران تا ۲۲ مرداد
زمین مورد نیاز ساخت ۶۶۵ هزار واحد مسکونی تأمین شد
در بازار محصولات پروتئینی چه می‌گذرد؟
مهلت تحویل اظهارنامه مالیات بر اجاره املاک تا آخر شهریور تمدید شد
واردات ۱۵ هزار تن گوشت در ۴ ماهه امسال/ گوشت ارزان می شود
هشدار جدی به نانوایی‌های متخلف در تهران/ رعایت نکنید مجازات حبس در انتظارتان است
کدام معیار‌ها اولویت سرمایه‌گذاری افراد هستند؟
قیمت سیب زمینی به ۷۰ هزار تومان رسید
ذخایر نهاده های دامی مطلوب است/تولید ماهانه ۲۵۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور
سیگنال تازه بازار مسکن با رسیدن تورم اجاره به کانال ۲.۳ درصد/ آیا مستأجران نفس می‌کشند؟
بارش پراکنده باران در برخی از مناطق ساحلی کشور
ترافیک سنگین در محور هراز و فیروزکوه
فالوور رایگان روبیکا با اپلیکیشن دایرکت هوشمند
کارت سوخت حذف نمی‌شود
اجرایی شدن تخفیف سود بازرگانی برای واردات از منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام
تداوم پرداخت خسارت‌های ناشی از جنگ به زیان دیدگان
تصویب کلیات سند کریدور شرق - غرب با محوریت راه‌آهن هرات - مزارشریف