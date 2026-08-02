باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: اکنون عرضه سیب زمینی محدود به استان همدان و کرمانشاه است، از این رو با بحران روبرو هستیم.

به گفته وی، ممنوعیت صادرات برای تنظیم بازار سیب زمینی کفایت نمی کند و همواره نظارت از مبدا باید صورت بگیرد تا با انتقال محصول به انبارها و محدودیت عرضه نتوانند قیمت ها را بالا نگه دارند.

یاوری با بیان اینکه سیب زمینی جز کالاهای اساسی سبدخانوار محسوب می شود، افزود: با توجه به افزایش قیمت محصولات پروتئینی، تقاضا برای خرید سیب زمینی افزایش یافته است که تشدید نظارت ها منجر به تنظیم و آرامش بازار این محصول خواهد شد‌.

رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه نگرانی در خصوص تنظیم بازار سیب زمینی نداریم، گفت: قیمت سیب زمینی در میدان به یکباره از ۵۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است که امیدواریم با تشدید نظارت ها جلوی افزایش قیمت گرفته شود.