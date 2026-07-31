سپاه پاسداران اعلام کرد: امروز دو نفتکش متخلف تحت تاثیر اغواگری‌ سنتکام بدون توجه به اخطار‌ها، در مسیر غیرقانونی حرکت کردند و مورد اصابت قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ساعات ابتدایی امروز  دو نفتکش متخلف تحت تاثیر اغواگریهای سنتکام به خیال اینکه میتوانند از مسیر غیر اعلامی تحت اسکورت هوایی ارتش کودک کش و تروریست امریکا بدون توجه به اخطارهای ما، در مسیر ناامن و غیرقانونی حرکت کرده و از تنگه هرمز عبور کنند، مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند و ۴ نفتکش دیگر به سرعت تغییر مسیر داده و به محل خود بازگشتند.

اطلاعیه شماره ۵۷ عملیات نصر ۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

مردم غیور و تاریخ ساز ایران اسلامی در نیروی دریایی سپاه، ضمن استمرار اعمال مدیریت کامل بر تنگه هرمز، همچنان از امانت شما ملت مومن و بیدار ایران اسلامی پاسداری می‌کنند.

ساعات ابتدایی امروز  دو نفتکش متخلف تحت تاثیر اغواگریهای سنتکام به خیال اینکه میتوانند از مسیر غیر اعلامی تحت اسکورت هوایی ارتش کودک کش و تروریست امریکا بدون توجه به اخطارهای ما، در مسیر ناامن و غیرقانونی حرکت کرده و از تنگه هرمز عبور کنند، مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند و ۴ نفتکش دیگر به سرعت تغییر مسیر داده و به محل خود بازگشتند.

شب گذشته در پاسخ به بیانیه کذب سنتکام به اطلاع همه مالکان شرکت‌های کشتیرانی و بیمه رساندیم که به اطلاعیه های سنتکام توجه نکنید و از کسانی که فریب خورده اند و دچار حادثه شده اند سوال کنید.

نیروی دریایی سپاه بار دیگر اخطار می‌کند، مداخلات و امر و نهی‌های غیرقانونی ارتش کودک‌کش آمریکا به شناورها در منطقه بی‌پاسخ نخواهد ماند.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم»

 

برچسب ها: سپاه پاسداران ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
چرا یه ناو را نمیزنید تمام دنیا ببینند .ناو دنا را بزرگتر و هواپیمابر بسازید .
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United States of America
ناشناس
۲۰:۳۷ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
اگر سپاه نبود كشور هم نبود.
تنگه هرمز از صد تا صلاح هسته اي هم بالا تر و قدرتمند تر است. نبايد به هيچ وجهي از تسلط حاكميت و كنترل ايران بر تنگه هرمز گذشت. غرب هر زمان به كوچك ترين بهانه اي مجدادا انواع اقسام تحريم ها و فشار ها را بر ايران تحميل ميكند. تسلط بر تنگه غرب را به احترام به حاكميت ايران و به كرنش و پابوسي ايران تا سالها سال وادار خواهد كرد. سلطه بر تنگه اهرم بسيار قدرتمندي است و گذشت يا عدم تسلط بر ان تنها و تنها بهدر دادن خون همه جانباختگان جنايت هاي اسرائيل امريكا عليه ايران است.
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Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۲۰:۰۱ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
فیلم این هدفگیری ها رو نشون بدین تا لذت ببریم
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۹:۱۵ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
سلام
دوستان چاه نفت یا خطوط لوله یا مراکز پمپاژ رو بزنیم . باید ببینن هر کاری میکنیم تا بازدارنده باشیم . ایندفعه مسکونی زدن چاه بزنید .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
انتقام خون شهدا را می‌گیریم
آمریکا جنایتکار دیگر جایی در غرب آسیا ندارد / با جنایت راه به جایی نمی‌برند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
جنگ و تموم کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
دمتون گرم
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
عاقبت جنگ متاسفانه جالب نیست
۷
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
بجای زدن کشتی چاه نفت زدن بهتره و تا مدتها تولید نفت دچار خلل میشه و بازار سوخت غرب به فلاکت کشیده میشه و دیگه جرأت نکنند به محاصره دریایی ما فکر کنند
۱۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
هموطن
۱۶:۱۲ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
تازمانیکه ادمهایی مثل شماهستن این کشوررنگ ارامشوامنیت وشکوفایی اقتصادونمیبینه.تااخرسال میفهمی بسته بودن تنگه بیشترچه کسیومتضررمیکنه.هنوزهیچی نشده بنزین سهمیه اش کم شده تورم سربه فلک میزنه.فقط شمایی که جیبتون وصله به جایی غم چیزی ندارین وکلا ازبالاهم تعطیل تشریف دارین.نیازبه سوادزیادنداره فقط کافیه کمی دقت کنی تاوضعیت کشوروببینی.جنگ هیچوقت برای هیچ طرفی مفیدنبوده وهمیشه ادمهای بی گناهی مثل ما نابودمیشن پس لطفا قبل ازگازدادن بیخود یکم فکرکن
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