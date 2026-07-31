اطلاعیه شماره ۵۷ عملیات نصر ۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

مردم غیور و تاریخ ساز ایران اسلامی در نیروی دریایی سپاه، ضمن استمرار اعمال مدیریت کامل بر تنگه هرمز، همچنان از امانت شما ملت مومن و بیدار ایران اسلامی پاسداری می‌کنند.

ساعات ابتدایی امروز دو نفتکش متخلف تحت تاثیر اغواگریهای سنتکام به خیال اینکه میتوانند از مسیر غیر اعلامی تحت اسکورت هوایی ارتش کودک کش و تروریست امریکا بدون توجه به اخطارهای ما، در مسیر ناامن و غیرقانونی حرکت کرده و از تنگه هرمز عبور کنند، مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند و ۴ نفتکش دیگر به سرعت تغییر مسیر داده و به محل خود بازگشتند.

شب گذشته در پاسخ به بیانیه کذب سنتکام به اطلاع همه مالکان شرکت‌های کشتیرانی و بیمه رساندیم که به اطلاعیه های سنتکام توجه نکنید و از کسانی که فریب خورده اند و دچار حادثه شده اند سوال کنید.

نیروی دریایی سپاه بار دیگر اخطار می‌کند، مداخلات و امر و نهی‌های غیرقانونی ارتش کودک‌کش آمریکا به شناورها در منطقه بی‌پاسخ نخواهد ماند.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم»