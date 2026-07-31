مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: امدادگران ۱۰ نفر از افراد گرفتار در سیلاب آبشار سمبی بهشهر را نجات دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی فخاری اشرفی مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان مبنی بر وقوع سیلاب در مسیر رودخانه و آبشار سمبی، واقع در محور بهشهر–گلوگاه، جاده جنگلی پاسندرز روستای یخکش در ساعت ۱۶:۵۷ روز پنج‌شنبه هشت مرداد دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات پاسند با یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات، به همراه تیم پشتیبانی جمعیت هلال احمر شهرستان بهشهر، به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

این مقام مسوول ادامه داد: در این حادثه ۳۰ نفر تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند که با تلاش نجاتگران، ۱۰ نفر از افراد گرفتار از منطقه پرخطر خارج و به مکان امن منتقل شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به همکاری دستگاه‌های عضو مدیریت بحران از جمله منابع طبیعی، جنگلبانی و نیروی انتظامی، افزود: پس از ارزیابی کامل منطقه، تخلیه افراد از مسیر رودخانه و آبشار، عملیات امداد و نجات در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد روز ۹ مرداد به پایان رسید.