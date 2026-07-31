طبخ و توزیع روزانه هزار و پانصد پرس غذای گرم در موکب زینبیه

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابطعمومی شهرداری منطقه ۸، همزمان با پنجمین سال حضور موکب زینبیه در کربلای معلی، آشپزخانه این موکب با همت خادمان، روزانه در دو وعده ناهار و شام اقدام به طبخ و توزیع غذای گرم برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) میکند.
در آشپزخانه موکب زینبیه، در هر وعده بیش از ششصد پرس غذای گرم تهیه و میان زائران ساکن در موکب و همچنین رهگذران مسیر پیادهروی توزیع میشود؛ به این ترتیب روزانه هزار و پانصد پرس غذا در اختیار زائران اربعین حسینی قرار میگیرد.
خادمان موکب از ساعات ابتدایی روز با آمادهسازی مواد اولیه، طبخ، بستهبندی و توزیع غذا، تلاش میکنند خدمات پذیرایی با نظم، کیفیت و در زمان مناسب به زائران ارائه شود.
موکب زینبیه که در شهر کربلا، شارعالعباس، عمود ۱۴۰۳، بوستان متنزهالحسین مستقر است، برای پنجمین سال متوالی با محوریت خدمترسانی به بانوان و کودکان، علاوه بر اسکان و پذیرایی، خدمات فرهنگی، درمانی، بهداشتی و رفاهی متنوعی را به زائران اربعین حسینی ارائه میکند.