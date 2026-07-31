شهردار منطقه یک، با تاکید بر اینکه ایمنی، دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک فرهنگ زیرساختی است، رعایت الزامات HSE را تضمین‌کننده پیشرفت بدون تبعات اجتماعی و افزایش تاب‌آوری پایتخت در مدیریت شهری نوین دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران، در جلسه کمیته ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) که با حضور اسماعیل سلیمی، رئیس دبیرخانه سلامت، ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری، معاونان و نمایندگان آتش‌نشانی برگزار شد، هادی حق‌بین شهردار منطقه یک، با تبیین رویکرد جدید مدیریت شهری گفت: امروزه رعایت HSE تبدیل به یک فرهنگ و سرمایه‌گذاری هوشمندانه برای پیشرفت شده است و ما در این دوره مدیریت شهری، رعایت الزامات ایمنی را نه یک امر جانبی، بلکه به عنوان یک پیوست الزامی در تمامی اقدامات اجرایی لحاظ کرده‌ایم.

حق‌بین با تاکید بر نظارت دقیق و مستمر بر پروژه‌های عمرانی و برنامه‌های مناسبتی افزود: رصد ایمنی در تمامی فعالیت‌ها، از اجرای پروژه‌های بزرگ تا برنامه‌های کوچک اجتماعی، به صورت مداوم در حال انجام است و رویکرد ما در منطقه یک این است که هیچ مورد ناایمنی نادیده گرفته نشود چرا که معتقدیم رفع کوچک‌ترین نقص فنی در یک معبر یا پروژه، می‌تواند جان ده‌ها شهروند را حفظ کند.

سلیمی، رئیس دبیرخانه سلامت، ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران، نیز با اشاره به اختصاص اعتبار ۱۲۱ میلیارد تومانی از سهم یک درصد اعتبارات به منطقه یک، نقش شهردار این منطقه را در پیشبرد اهداف ایمنی کلیدی خواند و با یادآوری سوابق اجرایی حق‌بین در ایمن‌سازی گود‌های پرخطر (همچون گود برج میلاد) و نصب سامانه‌های هشدار سریع زلزله، خاطرنشان کرد: دغدغه‌مندی شهردار منطقه یک در حوزه ایمنی، مایه دلگرمی است و امیدواریم با تزریق این اعتبار، شاهد ارتقای چشمگیر وضعیت ایمنی منطقه باشیم تا در شرایط بحرانی، مدیریت شهری بتواند بهترین عملکرد را در حفظ جان و مال شهروندان داشته باشد.

در ادامه این جلسه، مجتبی رسولی، رئیس اداره HSE منطقه یک، با ارائه گزارش عملکرد یکساله خود، با اشاره به صدور ۳۶ حکم اجرایی برای اعضای کمیته و انجام بازرسی‌های مداوم از ساختمان‌های ستادی، سرا‌های محلات، سایت‌های برف‌روبی، پل‌ها، گود‌های پرخطر، بوستان‌ها و... گفت: با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، تاکنون ۵۲ درصد از عدم انطباق‌های شناسایی شده با ضوابط ایمنی، رفع شده و سایر موارد نیز با جدیت در دست اقدام است.

برچسب ها: شهرداری ، مدیریت شهری
خبرهای مرتبط
ارتقای زیرساخت‌های شهری و نوسازی معابر؛ از خیابان داورزنی تا خیابان شیرازی
طبخ و توزیع روزانه هزار و پانصد پرس غذای گرم در موکب زینبیه
تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی خادمان موکب محبان‌الرضا (ع) در عمود ۸۳۳
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
مجتمع فرهنگی شهدای مدرسه شجره طیبه میناب با رویکرد ملی و بین‌المللی احداث می‌شود
توضیحات دیوان عدالت اداری در مورد حکم پرونده بهداشت‌کاران دهان و دندان
کشف محموله ۳ میلیارد تومانی ظروف آشپزخانه قاچاق در جنوب تهران
زاکانی: اربعین امسال صحنه مقابله با جریان ظلم و ستم در عالم است
بازگشت ۲۳۰ هزار زائر از طریق مرزهای ۶ گانه در ۲۴ ساعت گذشته
امروز میناب برای ایران اسلامی تیزابی شد تا استکبار جهانی را رسوا و حق را از باطل جدا کند
اخاذی چند هزار میلیاردی شبکه باج نیوز از برخی فعالان اقتصادی
تشدید نظارت بر موج بازگشت زائران و استفاده حداکثری از ظرفیت پلیس
ارتقای HSE در مدیریت شهری، تاب‌آوری شهر را در برابر بحران‌ها تضمین می‌کند
طبخ و توزیع روزانه هزار و پانصد پرس غذای گرم در موکب زینبیه
سارق زائران اربعین با لباس جعلی تعاونی مسافربری در پایانه غرب به دام پلیس افتاد
توصیه پلیس راهور به زوار اربعین: بازگشت را به روز‌های پایانی موکول نکنید
غفلت در رانندگی عامل ۷ تصادف در پایتخت با ۸ فوتی در هفته اول مرداد
تردد روان در محور‌های شمالی و اغلب مسیر‌های منتهی به مرز‌های کشور