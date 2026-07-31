باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پولیتیکو به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که متحدان واشنگتن در حال حاضر هیچ تمایلی برای ارائه کمک نظامی مستقیم به آمریکا در درگیری با ایران نشان نمی‌دهند.

در این مقاله آمده است: «بسیاری از متحدان آمریکا در سراسر جهان روزبه‌روز راحت‌تر با به‌تعویق‌انداختن اقدام در قبال جنگ با ایران کنار می‌آیند، حتی با وجود اینکه دولت [دونالد]ترامپ استدلال می‌کند که برای پایان دادن به درگیری که به سرعت از کنترل خارج می‌شود، به کمک آنها نیاز است.»

پولیتیکو اشاره کرد که «دیپلمات‌های اروپایی و آسیایی گفته‌اند کشورهایشان تا زمانی که واشنگتن و تهران بر سر توقف درگیری به توافق نرسند، آماده به خطر انداختن امنیت شهروندان خود نیستند.»

در این مقاله همچنین آمده است که «متحدان سنتی آمریکا تا زمانی که از واشنگتن تضمین‌هایی مبنی بر آتش‌بس پایدار – یا وعده‌های دیگر – دریافت نکنند، نسبت به هرگونه حمایت مستقیم محتاط هستند.» یکی از منابع این روزنامه، یک دیپلمات اروپایی، خاطرنشان کرد که کشورش در صورت موافقت آمریکا با افزایش حضور نظامی خود در کشور‌های بالتیک، حمایت فعال‌تری از آمریکا در درگیری با ایران خواهد کرد.

در همین حال، یک مقام اوکراینی به پولیتیکو گفت که کی‌اف آماده است فناوری مقابله با پهپاد‌ها را در اختیار واشنگتن و متحدانش در خاورمیانه قرار دهد، «به ویژه اگر کی‌اف در ازای آن سلاح دریافت کند.»

آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه جنگی را علیه ایران آغاز کردند. در ژوئن، واشنگتن و تهران یک یادداشت تفاهم امضا کردند که شامل توقف فوری خصومت‌ها در تمام جبهه‌ها، از جمله در لبنان، بود. با این حال، در ساعات اولیه بامداد ۸ ژوئیه، آمریکا حملات گسترده خود را علیه ایران از سر گرفت و آن را به نقض مفاد توافقات حاصل‌شده در مورد تنگه هرمز متهم کرد.

منبع: تاس