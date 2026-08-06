باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ناصر نبی پور عضو اتحادیه مرغ تخم گذار تهران گفت: قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ ۲۶۰ هزار تومان است که اکنون درب مرغداری ۲۲۰ هزار تومان توزیع می شود.

به گفته وی، علی رغم آنکه وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که قیمت تمام شده تخم مرغ ۲۳۵ هزار تومان است، اما هنوز به این نرخ نرسیدیم.

نبی پور ادامه داد: در حال حاضر مشکلی در تولید نداریم و همواره تخم مرغ ارزانترین پروتئین مصرفی خانوار است.

عضو اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران مصرف روزانه ۳ هزار و ۳۰۰ تن اعلام کرد و افزود: تولید فعلی تخم مرغ بیش از این میزان است و باز بازگشایی مدارس، تقاضا از سوی کارخانه ها افزایش می یابد.

وی درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ تصریح کرد: از ابتدای سال مقدار محدودی تخم مرغ صادر شده است، درحالیکه با تولید فعلی تخم مرغ و نیاز کشور بالای ۲۰۰ هزار تن مازاد تولید داریم.