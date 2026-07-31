تشدید نظارت بر موج بازگشت زائران و استفاده حداکثری از ظرفیت پلیس

باشگاه خبرنگاران جوان - با آغاز موج اصلی بازگشت زائران اربعین و هم‌زمانی آن با ادامه خروج زائران از مرزهای کشور، نشست قرارگاه مرکزی اربعین پلیس راهور فراجا به ریاست سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا و با حضور معاونان تخصصی، فرماندهان مرتبط و نمایندگان دستگاه‌های همکار برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت تردد زائران، شرایط ترافیکی محورهای منتهی به مرزهای اربعینی، روند خدمات‌رسانی به زائران و اقدامات دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار گرفت.

سردار حسینی با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران از کشور عراق، اظهار کرد: هم‌اکنون موج بازگشت زائران با روند خروج زائران جدید از کشور تلاقی پیدا کرده و این موضوع، مسئولیت پلیس راهور در حوزه درون شهری و برون شهری را در مدیریت ترافیک، تأمین ایمنی و تسهیل تردد دوچندان کرده است.

وی با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از توان عملیاتی پلیس، دستور داد در صورت نیاز، از ظرفیت بیشتر مأموران پلیس راه و راهور استان‌های هدف برای مدیریت ترافیک، روان‌سازی عبور و مرور و خدمات‌رسانی به زائران استفاده شود.

رئیس پلیس راهور فراجا همچنین بر رصد مستمر وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تسهیل جابه‌جایی زائران بین مرزها و پارکینگ‌ها و برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به افزایش حجم مسافران در روزهای پایانی مراسم تأکید کرد.

در این جلسه مقرر شد اطلاع‌رسانی‌های ترافیکی و هشدارهای پلیس از طریق رسانه‌ها و بسترهای اطلاع‌رسانی با گستردگی بیشتری انجام شود تا زائران بتوانند با آگاهی از آخرین وضعیت راه‌ها، زمان مناسب برای سفر و بازگشت خود را مدیریت کنند.

سردار حسینی همچنین خواستار تشدید نظارت مأموران پلیس راه بر محورهای منتهی به مرزها شد و بر برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز، به‌ویژه تخلفات ناوگان حمل‌ونقل عمومی و وسایل نقلیه مسافربری تأکید کرد.

وی با اشاره به افزایش تصادفات ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان در روزهای اخیر، بر افزایش کنترل‌های میدانی، حضور مؤثرتر گشت‌های پلیس در مسیرهای بازگشت و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد مأموران تأکید کرد و گفت: حفظ جان زائران مهم‌ترین اولویت پلیس در این ایام است.

رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه بر لزوم رسیدگی فوری به مطالبات و مشکلات زائران تأکید کرد و از فرماندهان و مسئولان حاضر خواست با سرعت، دقت و هماهنگی بیشتر، مشکلات مردم را در مرزها و مسیرهای تردد برطرف کنند.

وی همچنین دستور داد در مواردی که خودروهای زائران به دلایل قانونی توقیف یا مشمول اعمال قانون می‌شوند، در چارچوب مقررات، فرآیند رسیدگی و ترخیص با سرعت بیشتری انجام شود تا از ایجاد مشکلات مضاعف برای زائران جلوگیری شود.

در پایان این نشست، بر هماهنگی مستمر میان پلیس راهور، پلیس راه، دستگاه‌های خدمات‌رسان و سایر نهادهای مسئول برای مدیریت هرچه بهتر موج بازگشت زائران، روان‌سازی تردد، ارتقای ایمنی سفرها و ارائه خدمات مطلوب تا پایان عملیات اربعین تأکید شد.