امام جمعه سنندج با تأکید بر جایگاه والای مردم کردستان در مسیر تقویت انسجام ملی، خدمت خالصانه به زائران اربعین در مرز باشماق را نشانه عمق ارادت مردم این دیار به پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت ایشان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه محمدی -  ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج،با اشاره به حضور زائران اربعین حسینی در مرز بین‌المللی باشماق مریوان، افزود: استقبال مردم کردستان از زائرانی که مرز باشماق را برای عزیمت به عتبات عالیات انتخاب کرده‌اند، نشانه‌ای از روحیه مهمان‌نوازی، برادری، همدلی، محبت و عشق مردم این دیار به اهل بیت (ع) است

وی با بیان اینکه تردد زوار از مرز باشماق علاوه بر برکات اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها، عاملی برای تحکیم اخوت میان شیعه و سنی است، افزود: محبت به اهل‌بیت (ع) ریشه‌ای عمیق در باور‌های قلبی مردم کردستان دارد و این یکپارچگی، سرمایه‌ای ارزشمند برای عزت امت اسلامی است.

محکومیت جنایات علیه کشور‌های اسلامی

ماموستا رستمی در ادامه با اشاره به جنایت‌های دشمنان علیه مردم بی‌گناه ایران اسلامی، تصریح کرد: امروز شاهد آن هستیم که سیاست‌های ضد ایرانی و اقدامات جنایتکارانه، نه‌ تنها جان انسان‌های بی‌گناه را نشانه گرفته، بلکه محیط زیست، محیط انسانی و زیرساخت‌های اقتصادی را نیز ویران کرده است.

وی عنوان کرد: کسانی که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند، در عمل در برابر این جنایت‌ها سکوت کرده‌اند و به جای دفاع از انسانیت، شاهد قتل‌عام و کشتار انسان‌ها هستیم.

تأکید بر حمایت از کشاورزان و معیشت مردم

ماموستا رستمی در پایان با اشاره به دغدغه‌های معیشتی جامعه، از مسئولان دستگاه‌های خدمات‌رسان (آب، برق و گاز) خواست با درک شرایط اقتصادی، از تحمیل فشار‌های مضاعف بر خانوار‌ها اجتناب کنند.

وی همچنین کشاورزان را ستون‌های تولید و خودکفایی کشور خواند و بر لزوم حمایت ویژه دولت از این قشر زحمتکش برای آبادانی و توسعه بیش از پیش کشور تأکید کرد.

برچسب ها: کردستان ، نمازجمعه ، اربعین حسینی
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