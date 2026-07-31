باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه محمدی - ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج،با اشاره به حضور زائران اربعین حسینی در مرز بین‌المللی باشماق مریوان، افزود: استقبال مردم کردستان از زائرانی که مرز باشماق را برای عزیمت به عتبات عالیات انتخاب کرده‌اند، نشانه‌ای از روحیه مهمان‌نوازی، برادری، همدلی، محبت و عشق مردم این دیار به اهل بیت (ع) است

وی با بیان اینکه تردد زوار از مرز باشماق علاوه بر برکات اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها، عاملی برای تحکیم اخوت میان شیعه و سنی است، افزود: محبت به اهل‌بیت (ع) ریشه‌ای عمیق در باور‌های قلبی مردم کردستان دارد و این یکپارچگی، سرمایه‌ای ارزشمند برای عزت امت اسلامی است.

محکومیت جنایات علیه کشور‌های اسلامی

ماموستا رستمی در ادامه با اشاره به جنایت‌های دشمنان علیه مردم بی‌گناه ایران اسلامی، تصریح کرد: امروز شاهد آن هستیم که سیاست‌های ضد ایرانی و اقدامات جنایتکارانه، نه‌ تنها جان انسان‌های بی‌گناه را نشانه گرفته، بلکه محیط زیست، محیط انسانی و زیرساخت‌های اقتصادی را نیز ویران کرده است.

وی عنوان کرد: کسانی که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند، در عمل در برابر این جنایت‌ها سکوت کرده‌اند و به جای دفاع از انسانیت، شاهد قتل‌عام و کشتار انسان‌ها هستیم.

تأکید بر حمایت از کشاورزان و معیشت مردم

ماموستا رستمی در پایان با اشاره به دغدغه‌های معیشتی جامعه، از مسئولان دستگاه‌های خدمات‌رسان (آب، برق و گاز) خواست با درک شرایط اقتصادی، از تحمیل فشار‌های مضاعف بر خانوار‌ها اجتناب کنند.

وی همچنین کشاورزان را ستون‌های تولید و خودکفایی کشور خواند و بر لزوم حمایت ویژه دولت از این قشر زحمتکش برای آبادانی و توسعه بیش از پیش کشور تأکید کرد.