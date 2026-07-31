امام جمعه شیراز گفت: عزت امروز ایران اسلامی مرهون فرهنگ عاشورایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با تشریح پیام‌ها و آموزه‌های قیام عاشورا و اربعین، اربعین حسینی را جلوه‌ای از ماندگاری مسیر حق، استواری جبهه مقاومت و تحقق وعده‌های الهی توصیف کرد و بر لزوم تقویت ایمان، معنویت، انسجام ملی، اقتدار کشور و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید داشت.

او، با اشاره به فرارسیدن اربعین شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار داشت: اربعین صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، بلکه مکتبی انسان‌ساز برای همه آزادگان جهان به شمار می‌رود که این پیام را منتقل می‌کند که شهادت در راه خدا، بالاترین مرتبه عزت، کرامت و سعادت انسان است.

او با بیان اینکه دشمنان در واقعه عاشورا تصور می‌کردند با به شهادت رساندن امام حسین (ع) و یاران باوفایش، مسیر حق را برای همیشه خاموش خواهند کرد، افزود: اربعین نشان داد که خون شهیدان هرگز از یاد‌ها نخواهد رفت و راه حق همواره زنده و پایدار باقی می‌ماند.

امام جمعه شیراز با اشاره به جایگاه معنوی این شهر به عنوان سومین حرم اهل‌بیت (ع)، از مردم خواست حضوری گسترده در برنامه‌های اربعین داشته باشند و گفت: شیراز به برکت وجود فرزندان بلافصل امام موسی کاظم (ع) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و باید این نعمت معنوی را ارج نهاد.

آیت‌الله دژکام، احساس مسئولیت در هدایت جامعه را از دیگر آموزه‌های مهم اربعین برشمرد و تصریح کرد: قیام امام حسین (ع) با هدف نجات انسان‌ها از جهالت و گمراهی شکل گرفت و امروز نیز هر فرد مؤمن وظیفه دارد در برابر ظلم، انحراف و فساد بی‌تفاوت نباشد.

او با گرامیداشت یاد شهدای جبهه مقاومت و نیرو‌های مسلح، شهادت را والاترین کرامت الهی دانست و اظهار کرد: شهدای راه حق با ایثار و فداکاری خود، چراغ هدایت ملت‌ها هستند و عزت و اقتدار کنونی جمهوری اسلامی ایران، ریشه در همین فرهنگ عاشورایی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با تأکید بر اینکه دشمنان اسلام برای حفظ منافع و سلطه خود از هیچ جنایتی دریغ نمی‌کنند، افزود: تجربه تاریخی نشان می‌دهد که سرانجام ستمگران چیزی جز خواری و نابودی نیست و مقابله با آنان تنها با حفظ قدرت، وحدت و ایستادگی ملت‌های آزاده امکان‌پذیر خواهد بود.

آیت‌الله دژکام همچنین نسبت به تلاش دشمنان برای تضعیف ارزش‌های دینی و فرهنگی هشدار داد و گفت: صیانت از غیرت دینی، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و پایبندی به قانون، از مهم‌ترین وظایف جامعه اسلامی در مواجهه با جنگ نرم دشمنان به شمار می‌رود.