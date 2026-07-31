سردار رحیمی گفت: رصد و پایش هوشمندانه فعالیت‌های مجرمان و مفسدان اقتصادی در فضای حقیقی و سایبری بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «حسین رحیمی» با اشاره به اینکه رصد و پایش هوشمندانه فعالیت‌های مجرمان و مفسدان اقتصادی در فضای حقیقی و سایبری بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار دارد، اظهار کرد: در پایش‌های صورت گرفته مشخص شد اعضای یک شبکه سازمان یافته موسوم به باج نیوز با جمع آوری اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد سرشناس و از جمله مدیران بلند پایه برخی صنایع بزرگ و مهم کشور در حوزه صنایع پتروشیمی، فولاد و ... به دنبال اخاذی و سو استفاده‌های بعدی از این مستندات هستند. 

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه اعضا این باند با اطلاعات و مستندات خود که بسیاری از آنها فاقد اعتبارلازم و ساختگی و دروغین هستند تلاش می‌کردند که ضمن تخریب هدفمند مدیران و فعالان اقتصادی و اخاذی از آنان در روند سرمایه گذاری کشور اخلال ایجاد نمایند، افزود: برابر مستندات موجود اعضا این باند با همین شیوه و شگرد از برخی از افراد سرشناس در حوزه اقتصادی بیش از سه همت اخاذی کرده‌اند.

وی با اشاره به شناسایی ۱۶ نفر از اعضا این شبکه در داخل و خارج از کشور گفت: با اقدامات صورت گرفته تا کنون ۲۹۵ حساب متعلق به اعضا این شبکه در بانک‌های مختلف شناسایی و مسدود شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت:در بررسی‌های صورت گرفته ارتباط و همکاری اعضا این باند با شبکه‌های معاند از جمله شبکه آمریکایی و صهیونی اینترنشنال و ارتباط رسانه‌ای و مالی اعضا این شبکه با سیستم‌ها و شبکه‌های معاند شناسایی و محرز شده است.

سردار رحیمی با اشاره به توقیف اموال منقول و غیر منقول اعضا این شبکه به ارزش تقریبی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان، بیان کرد: رسیدگی به جرایم اعضا این شبکه به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، ارتباط با شبکه‌های ضد انقلاب و شبکه‌های پولشویی در مرجع قضایی در حال پیگیری است.

برچسب ها: باجگیری ، دستگیری مجرم
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