نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: امروز میناب برای ایران اسلامی تیزابی شد تا استکبار جهانی را رسوا و حق را از باطل جدا نماید و حقانیت ایران را برای دنیا اثبات کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در همایش بزرگداشت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در کربلای معلی اظهار داشت: مراسم اربعین امسال در راستای گرامی داشت یاد و خاطره همه شهدای والامقام، به ویژه قائد عظیم‌شان و رهبر شهید امت و به نام و یاد شهدای عزیز مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شده است.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به مظلومیت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار داشت: امروز میناب برای ایران اسلامی تیزابی شد تا استکبار جهانی را رسوا و حق را از باطل جدا نماید و حقانیت ایران را برای دنیا اثبات کند.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم بیان کرد: در این مراسم در نظر است برای گرامی داشت یاد و خاطره شهدای میناب مواردی بیان و در سطح بین‌المللی انعکاس پیدا کند و اربعین حسینی که انتقال پیام حادثه عاشور است با حادثه میناب گره بخورد، ارتباطات بین‌المللی برقرار شود و پیام شهدای مظلوم ما هم در سطح جهان به گوش عالم برسد.

وی در ادامه افزود: اینکه این مراسم در کربلا معلی برگزار می‌شود دارای پیام‌های متعددی است. می‌خواهیم به جهان بگوییم صدای ما و صدای مظلومیت ملت ایران را بشنوید تا در مقابل این ملت مقاوم حسینی این همه ظلم، تعدی و تجاوز را مرتکب نشوید.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان کرد: گاهی اوقات سخن گفتن بسیار سخت است. گاهی یک ‌داغ آنچنان بزرگ است که واژه‌ها در برابر آن کوچک می‌شود. چگونه می‌توان از نونهالانی سخن گفت که صبح با شوق رفتن به مدرسه از خانه بیرون رفتند و دیگر بازنگشتند. چگونه می‌توان از کودکانی سخن گفت که هنوز فرصت نکرده بودند همه زندگی و همه رویاهای شان را زندگی کنند.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم اظهار داشت: امروز اگر بخواهیم تصویر آن روز تلخ را در ذهن خود مرور کنیم باید به چیزهایی فکر کنیم که از آن کودکان مظلوم باقی مانده است. یک نیمکت خالی، یک دفتر نیمه تمام، یک کتاب که دیگر صاحبش آن را ورق نخواهد زد، یک‌ مداد که آخرین جمله را نیمه کاره تمام کرده است و کوله پشتی‌هایی که قرار بود عصر همراه صاحبانشان به خانه بازگردند، اما امروز کوله پشتی‌هایی باقی ماندند که صاحبانشان دیگر در کنارشان نیستند. این کوله پشتی‌ها، این دفترهای نیمه تمام و این نیمکت‌های خالی شاهدان خاموش مظلومیت مردم ایران به جهان اسلام بخصوص شیعیان است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ما می خواهیم سخن از شهدای مظلوم میناب به میان آوریم که مظلومانه به شهادت رسیدند اما متاسفانه وجدان تاریخ سیاسیون و همه کسانی که امروز دنیا را اداره می‌کنند به درد نیامده است. قرآن مجید چه زیبا می گوید: اذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. این پرسش امروز نیز زنده است هر جا کودکی بی‌گناه قربانی خشونت شود قطعا این پرسش دوباره در برابر وجدان جهان قرار خواهد گرفت.

گفتنی است خانواده معزز شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، خانواده معظم شهدای مظلوم ناوچه دنا و خانواده معزز شهدای ورزشگاه لامرد در مراسم اربعین حسینی(ع) به جهت شرکت در مراسم اربعین و قدردانی از زحمات مردم عراق برای مراسم تشییع رهبر شهید حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای(ره) و هم ادای احترام به شهدای محور مقاومت حضور داشتند