باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مایک هرتزوگ، سفیر پیشین اسرائیل در ایالات متحده، هشدار داده است که نفوذ اسرائیل بر روند تصمیمگیری در واشنگتن در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ به شدت کاهش یافته است. روزنامهٔ اسرائیلی جروزالم پست روز پنجشنبه این خبر را منتشر کرد.
هرتزوگ در مصاحبه با رادیو اسرائیل ۱۰۳ افام، که جروزالم پست به آن استناد کرده، گفت که رابطه بین بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و ترامپ بخشی از صمیمیت پیشین خود را از دست داده است.
هرتزوگ گفت: «به نظر من چیزی در صمیمیت این رابطه آسیب دیده است.»
اظهارات او پس از آن مطرح شد که نتانیاهو دیدار اخیر خود با ترامپ را یکی از «بهترین دیدارهای تاریخ» توصیف کرد، این در حالی است که تنشهایی پیرامون ایران و سوالاتی دربارهٔ جایگاه اسرائیل در واشنگتن وجود دارد.
هرتزوگ گفت که باید با احتیاط بیشتری به این دیدار نگاه کرد و خاطرنشان کرد که این دیدار شلوغ بود و نشانهای از تعامل شخصی نزدیک در آن دیده نمیشد.
به گفتهٔ هرتزوگ، دستاورد اصلی این دیدار برای نتانیاهو این بود که ترامپ به طور علنی از اسرائیل انتقاد نکرد یا خواستههای مستقیمی مطرح ننمود.
این فرستادهٔ پیشین گفت که نتانیاهو به این دلیل علاقه داشت که این دیدار را مثبت جلوه دهد که انتخابات اسرائیل در پیش است و همچنین میخواست این تصور را که روابط با ترامپ رو به افول است، معکوس کند.
او همچنین به چندین نشانهٔ دیپلماتیک پیرامون این دیدار اشاره کرد، از جمله ورود نتانیاهو از درب ورودی فرعی، عدم برگزاری دیدار دوجانبه (یکبهیک)، و پوشش محدود رسانهای.
هرتزوگ گفت که این مسائل در زبان دیپلماتیک نشان میداد که ترامپ میخواهد از نشان دادن نزدیکی بیش از حد به نتانیاهو خودداری کند.
او گفت: «تمایل به حفظ یک وجههٔ محتاطانه وجود داشت.»
هرتزوگ فضای سردتر را به حساسیتهای سیاسی در واشنگتن پیرامون جنگ با ایران مرتبط دانست و گفت که اسرائیل به طور فزایندهای به عنوان رژیمی دیده میشود که ترامپ را به این رویارویی کشانده است.
او گفت: «جنگ با ایران بسیار نامحبوب است» و افزود که اسرائیل به عنوان رژیمی تلقی میشود که «ترامپ را به این جنگ کشانده است.»
اگرچه هرتزوگ گفت که معتقد نیست روابط اسرائیل و دولت ترامپ به سطح یک بحران تمامعیار رسیده باشد، اما هشدار داد که میزان نزدیکی در زمانی که انتظار میرود تصمیمات بزرگی گرفته شود، کاهش یافته است.
او گفت: «نفوذ اسرائیل بر تصمیمگیریهای ایالات متحده به شدت کاهش یافته است.»
وی افزود که اگرچه اختلافات عمدهای بین آمریکا و اسرائیل بر سر ایران وجود ندارد، اما ترامپ نمیخواهد که این درگیری به گونهای جلوه کند که توسط نتانیاهو به او تحمیل شده است.
سفیر پیشین همچنین در مورد افول گستردهتر و بلندمدت جایگاه اسرائیل در ایالات متحده هشدار داد و گفت: «فرسایش بسیار جدی رخ داده است و موقتی نیست.»
او این افول را به تغییرات جمعیتی، سیاسی و اقتصادی در آمریکا، کارزارهای علیه مشروعیتزدایی از اسرائیل، و آنچه که او اشتباهات دولتهای متوالی اسرائیل خواند، نسبت داد.
وی افزود که تصویر کابینه کنونی اسرائیل و نحوهٔ ادارهٔ جنگ در غزه نیز به طور قابل توجهی به جایگاه اسرائیل آسیب رسانده است.
روز چهارشنبه، نتانیاهو به کاهش محبوبیت اسرائیل و کابینه خود در میان مردم آمریکا اذعان کرد و این تغییر را به رسانههای اجتماعی نسبت داد.
یک نظرسنجی ژوئیهٔ مرکز تحقیقات پیو نشان داد که آمریکاییها در سالهای اخیر نسبت به مردم اسرائیل و همچنین کابینه اسرائیل منتقدتر شدهاند.
بر اساس این نظرسنجی، ۴۲درصد از آمریکاییها در سال ۲۰۲۶ دیدگاه نامطلوبی نسبت به مردم اسرائیل داشتند که این رقم نسبت به ۲۸درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. دیدگاه مطلوب نسبت به دولت اسرائیل نیز در همین دوره از ۴۱درصد به ۳۲درصد کاهش یافته است.
دادگاه کیفری بینالمللی در نوامبر ۲۰۲۴ برای نتانیاهو و یوآف گالانت، وزیر جنگ پیشین، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به دلیل کارزار نظامی اسرائیل در غزه، حکم بازداشت صادر کرد. از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۳٬۰۰۰ نفر در این منطقه کشته شدهاند و اسرائیل با وجود آتشبسی که در اکتبر ۲۰۲۵ حاصل شد، به حملات خود ادامه داده است.
منبع: آناتولی