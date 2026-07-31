رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به ترافیک سنگین جاده مهران در استان ایلام، گفت: با آغاز موج اول بازگشت مسافران اربعین هم‌اکنون ترافیک در جاده مهران سنگین و پرحجم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی اسد در خصوص آخرین وضعیت بازگشت زوار اربعین از مرزهای غربی کشور ، افزود: عملیات بازگشت زوار از شهرهای مقدسه کربلا و نجف از روز گذشته در ۶ مرز کشور آغاز و دراین مدت بیش از ۲۳۰ هزار نفر وارد ایران شده‌اند.

رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به تمرکز بالای تردد در محور مهران، تصریح کرد: از مجموع زائران بازگشته، ۱۱۰ هزار نفر از طریق مرز مهران وارد کشور شده‌اند و هم‌اکنون در مرز مهران شاهد نخستین موج سنگین بازگشت زائران هستیم که از بامداد امروز آغاز شده است.

سردار کرمی اسد افزود: بر اساس تحلیل‌ها، امروز شاهد بیشترین میزان ورودی زوار به داخل کشوراز طریق مرز مهران هستیم و تلاش‌ها برای مدیریت این حجم از تردد در محورهای ارتباطی به سمت مرکز کشور ادامه دارد.

برچسب ها: اربعین حسینی ، مرز مهران ، پلیس راهور
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
مرضیه
۲۲:۲۹ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
بازگشت یعنی چی؟هنوز که اربعین نشده،
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۰ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
دوتا موکب زدن همه برگشتن!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
اربعین چند روز ی مانده است مگر نه؟
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