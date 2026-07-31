باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی اسد در خصوص آخرین وضعیت بازگشت زوار اربعین از مرزهای غربی کشور ، افزود: عملیات بازگشت زوار از شهرهای مقدسه کربلا و نجف از روز گذشته در ۶ مرز کشور آغاز و دراین مدت بیش از ۲۳۰ هزار نفر وارد ایران شده‌اند.

رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به تمرکز بالای تردد در محور مهران، تصریح کرد: از مجموع زائران بازگشته، ۱۱۰ هزار نفر از طریق مرز مهران وارد کشور شده‌اند و هم‌اکنون در مرز مهران شاهد نخستین موج سنگین بازگشت زائران هستیم که از بامداد امروز آغاز شده است.

سردار کرمی اسد افزود: بر اساس تحلیل‌ها، امروز شاهد بیشترین میزان ورودی زوار به داخل کشوراز طریق مرز مهران هستیم و تلاش‌ها برای مدیریت این حجم از تردد در محورهای ارتباطی به سمت مرکز کشور ادامه دارد.