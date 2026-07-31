باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - بیژن طاهری اظهار کرد: خبری مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ در روستای دره شیخعالی دریافت شد، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات جادهای شهدای بازفت شهرستان کوهرنگ به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: این حادثه چهار مصدوم بر جای گذاشت که نجاتگران هلالاحمر پس از ارزیابی صحنه، اقدامات پیشبیمارستانی و کمکهای اولیه از جمله تثبیت سر و گردن با استفاده از کلار و پانسمان مصدومان را انجام دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: دو نفر از مصدومان که از نواحی سر، گردن، آرنج و پای راست دچار آسیب شده بودند، توسط آمبولانس هلالاحمر به درمانگاه درمانبستر بازفت منتقل شدند و دو مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی انتقال یافتند.