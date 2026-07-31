با امضا سند تاسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی ، ایران به جمع اعضا موسس این سازمان پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سفیر ایران در چین، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران با امضا سند تأسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی نام ایران را در جمع کشورهای عضو این سازمان تازه‌تأسیس ثبت کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خلق چین، پس از امضا این سند ، در دیدار با لیو بین، معاون وزیر خارجه چین، با تأکید بر اهمیت نقش همکاری‌های چندجانبه در شکل‌دهی به آینده فناوری‌های پیشرفته، گفت: «ایران آمادگی دارد در مسیر توسعه علمی، پژوهشی و کاربردی هوش مصنوعی و همچنین ایجاد سازوکارهای بین‌المللی برای استفاده عادلانه از این فناوری مشارکت فعال داشته باشد.»

سفیر ایران در پکن تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران با حضور در این ابتکار بین‌المللی و قرار گرفتن در جمع کشورهای مؤسس، رویکرد خود مبنی بر مشارکت سازنده در عرصه فناوری‌های نوین و استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در جهت توسعه پایدار و پیشرفت جوامع دنبال می کند.

گفتنی است سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی (WAICO) روز ۲۶ تیر (۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶) با ابتکار چین و در حاشیه «کنفرانس جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۶» در شهر شانگهای تاسیس شد. بر اساس این سند، سازمان مذکور یک سازمان بین‌دولتی مستقل است که مقر آن در شانگهای تعیین شده و اهدافی چون ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی، تقویت حکمرانی جهانی این فناوری و تضمین توسعه سالم، ایمن و عادلانه آن را دنبال می‌کند.