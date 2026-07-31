سفر اربعین با کودکان به همان اندازه که شیرین است نیازمند دقت و رعایت نکات هم هست.

باشگاه خبرنگاران جوان - بچهها در مسیر اربعین، خودشان روضه مصورند. وقتی تشنه میشوند، پای کوچکشان خسته میشود یا بهانه دیدن بابا را میگیرند که در موکب کناری است. برای مراقبت از حال این زائران کوچک با فاطمه فتحی پور دکتری پزشک عمومی همراه هستیم تا نکاتی را پیشگیری و نکاتی را برای درمان به دست خانوادهها برسانیم.
۱_برای بچهها حتماً در مسیر از آبهای بستهبندی و پلمب استفاده کنید.
۲_در طول مسیر با وجود تنوع غذایی، شما سعی کنید لقمههای کوچک و غذاهای ساده انتخابتان باشد.
۳_اگر ساندویچ میگیرید سعی کنید سبزیجاتش را برای بچهها دربیاورید و یا کلاً نگیرید.
۴_بچههای پوشکی را مرتب با آب ولرم تعویض کنید و هر بار یکلایه ضخیم پماد کالاندولا یا زینک اکساید بزنید.
۵_در کشور عراق گردوغبار یک پدیده رایج است، از اسپری سدیم کلراید در بینی بچهها دو پاف بزنید تا آلودگی وارد نشود.
۶_وقتی از مسیر پیادهروی وارد موکب میشوید بهسرعت جلوی کولر خنک نروید و صبر کنید تا دمای بدن با محیط سازگار شود.
۷_وقتی تشنه هستید هم برای خودتان هم کودکان، یکدفعه آبخنک نخورید، جرعه، جرعه آب را بنوشید تا دچار مشکل نشوید.
۸_ خیلی دستهای خودتان و بچهها را بشویید و از ژل شستشو استفاده کنید.
این نکات ساده در پیشگیری از انواع بیماری بسیار مؤثر است. اما اگر به هر دلیلی دچار مشکل شدید، نکات بعدی در این گزارش به کارتان خواهد آمد.
فتحی پور ابتدا توضیح میدهد که چهار نوع مشکل ممکن است برای فرزند شما خداینکرده در مسیر پیش بیاید. این چهار مشکل عبارت است از: گرمازدگی، عرق سوختگی، اسهال و استفراغ، و مشکلات ریوی و سرماخوردگی. به ترتیب برای هر کدام از این بیماریها چند راهکار ساده توسط این پزشک دلسوز مطرح میشود که بتوانید تا مراجعه به پزشک، بدون نگرانی طی کنید.
فتحی پور میگوید ابتدا باید تشخیص بدهید حال عمومی بچه چطور است؟ اگر تنفس کودک تند است، قادر به نوشیدن مایعات نیست، ادرار خوبی ندارد و ... سریعاً باید به پزشک مراجعه کنید. اما اگر دچار این حالتها نشده میتوانید تا رسیدن به موکب صبر کنید.
اگر در موکب هستید و متوجه میشوید فرزندتان تب کرده است: لباسش را کم کنید، او را به محیطی با تهویه خوب منتقل کنید. جرعه، جرعه آبخنک و مایعاتی که میل دارد به او بنوشانید و در اولین فرصت استامینوفن کودکان برایش استفاده کنید. اگر این تب همراه با استفراغ و اسهال است یا گلودرد شدید نیز پیش آمد، حتماً به پزشک مراجعه کنید.
یکی از نگرانی مادرها مشکلات گوارشی است. درصورتیکه دچار این مسئله شدید: بهخاطر نگرانی از کمآب شدن بدن فرزندتان مدام به او آب خالی ندهید. بهترین کار استفاده از پودر ors و حلکردن آن در یک لیتر آب و جرعه، جرعه خوراندن به کودک است. اگر فرزندتان شیرخوار است شیردهی را مکرر ادامه بدهید و از غذاهای چرب و سنگین جدا خودداری کنید. غذاهایی مثل برنج سبک، نان خالی، موز، ماست... مفید است.
اگر در این حال متوجه شدید کودک گریه میکند، اما اشک ندارد، دهانش خشک شده است و... باید سریعاً به پزشک مراجعه کنید و هرگز سرخود اقدام به دادن دارو نکنید.
اگر بینی فرزند شما کیپ شده و سرماخورده است: استراحت بیشتری در مسیر بکنید. برای کودک بالای یکسال شربت آبلیمو عسل استفاده کنید و مایعات زیادی به او بدهید. اما اگر احساس کردید تنگی نفس پیشآمده، مراجعه به پزشک ضروری است.
یکی از مشکلات شایع در این سفر هم گرمازدگی است: فتحی پور میگوید اول باید گرمازدگی را خوب بشناسید. معمولاً گرمازدگی با ضعف، سرگیجه، بیقراری، تهوع، و در موارد شدیدتر با هوشیاری کم، غشکردن، و گیجی همراه میشود.
اگر دیدید فرزندتان بیقرار است و گرما سردرد و ضعف برایش ایجاد کرده است، او را به یک جای خنک منتقل کنید که سایهبان دارد. جرعهجرعه آب بدهید و گلاب اسپری کنید. کفش را از پایش درآورید و پایش را در آب بگذارید. اگر خداینکرده احساس کردید هوشیاری دارد کم میشود باید به پزشک مراجعه کنید.
عرقسوز شدن: اگر طبق نکاتی که گفته شد پیش بروید این اتفاق نمیافتد، اما در نهایت با استفاده از پماد کالاندولا یا اگر سوختگی اذیت کنند شده، با مصرف پماد هیدروکورتیزون فقط به مدت دو الی سه روز این مشکل نیز برطرف میشود.
در نهایت فتحی پور میگوید: با آرامش و صبوری برخورد کنید و نگران نباشید. در این صورت میتوانید در اولین موکب به پزشکان یا نیروهای هلالاحمر مراجعه و مشکل فرزندتان را بررسی کنید.
منبع: فارس