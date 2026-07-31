باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ هدایت شهبازی فرمانده انتظامی رامهرمز گفت: به دنبال وقوع چند فقره سیم برق در رامهرمز، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنی های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی سارق حرفه ای سیم برق را حین سرقت شناسایی و با رعایت نکات ایمنی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه به ۱۰ فقره سرقت کابل برق و۲ فقره اماکن خصوصی اعتراف کرد که در این رابطه یک نفر مالخر این سرقت ها دستگیر شد.

سرهنگ شهبازی با اشاره به کشف پمقدار ۴۰ متر سیم و کابل مسی و معرفی متهمان به مرجع قضائی، از شهروندان خواست: ضمن رعایت هشدار های پلیسی در صورت مشاهده تردد افراد مشکوک و ناشناس، سریعا با۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس اطلاع دهند

دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای ارز در ماهشهر

سرهنگ کامران خوشناموند فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر گفت: در پی وقوع چند فقره کلاهبرداری از طریق فروش ارز (دینار و دلار) و طرح شکایت توسط مردم، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ بندر امام خمينی (ره) قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات فنی و تلاش‌های بی وقفه در جهت جلوگیری از تکرار جرم، طی هماهنگی قضائی در این خصوص یک نفر را در مرز شلمچه دستگیر کردند.

سرهنگ خوشناموند خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری و مواجهه با ادله و‌ مستندات، به بزه ارتکابی اعتراف و از او مقداری ارز جعلی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر خاطرنشان کرد: متهم دستگیرشده پس از مواجهه حضوری با شکات و شناسایی، توسط آنان شناسایی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و از آن طریق روانه زندان شد.

كشف ۱۱ دستگاه ماينر قاچاق در باوی

سرهنگ حسن شيخی فرمانده انتظامی باوی گفت: در پي دريافت گزارش‌هاي مردمی مبنی بر استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز ديجيتال قاچاق واقع در یک منزل، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از انجام تحقيقات ميدانی ابتدا از صحت خبر مطمئن و پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مكان ۱۱ دستگاه توليد ارز ديجيتال قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان باوی با اشاره به اينکه کارشناسان ارزش ماينر‌‌های کشف شده را ۱۰ ميليارد ريال برآورد کردند، اظهار داشت: یک نفر متهم در این راستا دستگیر و به همراه پرونده متشکله به مرجع قضائی معرفی شد.

اعتراف سارقان حرفه‌ای به ۱۱ فقره سرقت در ماهشهر

سرهنگ کامران خوشناموند فرمانده انتظامی ماهشهر گفت: ماموران پلیس با اقدامات پليسی و گشت زنی نامحسوس ۲ سارق حرفه ای و سابقه دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در يک عمليات غافلگيرانه در مخفيگاهشان دستگير کردند.

وی بيان داشت: متهمان در تحقيقات پليس به ۱۱ فقره انواع سرقت از قبيل: ۲ فقره سرقت خودرو، ۲ فقره سرقت مشاعات، ۲ فقره سرقت منزل، ۲ فقره سرقت قطعات خودرو و ۳ فقره سرقت، اماکن، کابل برق و تلفن همراه اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر با اشاره به تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانونی متهمان اظهار داشت: امنيت و آرامش شهروندان خط قرمز پليس است و با مخلان نظم و امنيت عمومی با قاطعيت برابر قانون عمل خواهد شد.

منبع: پلیس خوزستان