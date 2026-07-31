باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - حجتالاسلام علیاصغر همتیان در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی، این اجتماع عظیم را نماد بارز ایستادگی در برابر جبهه استکبار و تمرینی برای تحقق امت واحده اسلامی توصیف کرد.
وی در تبیین ابعاد سیاسی و اعتقادی اربعین، برافراشته شدن پرچم خونخواهی در این همایش جهانی را امتداد مستقیم نهضت عاشورا دانست و تأکید کرد: پیوند میان خونخواهی امام حسین (ع) و خونخواهی رهبر شهیدمان، پیوندی ناگسستنی است و ما در این مسیر ذرهای عقبنشینی نخواهیم کرد.
امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره به واکنشهای صورتگرفته از سوی مقامات آمریکایی، اضافه کرد: هراس رئیسجمهور آمریکا از این جریان، نشاندهنده قدرت گفتمان خونخواهی است. به صراحت اعلام میکنیم که تمامی عاملان و حامیان دخیل در ترور رهبر شهیدمان، در امان نخواهند بود و این مطالبه، غیرقابلمذاکره است.
حجتالاسلام همتیان با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در تعاملات بینالمللی تصریح کرد: اصل مذاکرات با مقامات کشورهای غربی باید حول محور خونخواهی باشد. این موضوع، فراتر از بازیهای سیاسی و سخنان چندپهلو است. سابقه جنایات آمریکا در اقصی نقاط جهان بر کسی پوشیده نیست و اکنون زمان آن فرارسیده است که ملتهای مسلمان علیه این کشور متخاصم بسیج شوند.
وی، ضمن دعوت از مردم برای استمرار تجمعات شبانه با رویکرد مطالبهگری و خونخواهی، این اقدامات را بخشی از راهبرد کلان مقابله با دشمنان اسلام و انقلاب برشمرد.