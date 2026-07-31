باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیت‌الله سعیدی،امام جمعه قم در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه که با حضور امت خداجو در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، تاب‌آوری و استقامت را مهم‌ترین پیام این حماسه عظیم دانست و تأکید کرد: نهضت عاشورا، موفقیت را نه در پیروزی‌های ظاهری، بلکه در تحقق اهداف الهی و شکستن ساختارهای ظلم تعریف می‌کند.

او ثمره این نگاه را سقوط بنی‌امیه، گسترش اسلام، بیداری امت اسلامی و الهام‌بخشی به انقلاب اسلامی ایران برشمرد.

امام جمعه قم با استناد به فرمایش امام خمینی(ره) که محرم و صفر اسلام را زنده نگه داشته است ، افزود:حضور پرشور مردم در صحنه‌ها و راهپیمایی میلیونی اربعین ، جلوه عینی فرهنگ مقاومت و پایداری است.

پاسخ رهبری به رزمندگان حزب الله، ترسیم خط مقاومت جهانی است

آیت‌الله سعیدی همچنین، به نامه رهبر معظم انقلاب به رزمندگان حزب الله اشاره و تأکید کرد: ملت‌های جهان امروز از ظلم و بیداد آمریکا و صهیونیست‌های جهانخوار به ستوه آمده‌اند.

امام جمعه قم افزود: در چنین شرایطی، راهی جز جهاد و مقاومت در برابر نظام سلطه پیش روی امت اسلامی باقی نمانده است. پاسخ رهبری، ترسیمگر خط مقاومت و امیدآفرین برای مبارزان راه حق است.



آیت‌الله سعیدی حمله آمریکا و سعودی به حشدالشعبی را محکوم کرد

امام جمعه قم، آیت‌الله سید محمد سعیدی، در خطبه‌های نماز جمعه قم، حمله مشترک آمریکا و عربستان به پایگاه‌های حشدالشعبی عراق را جنایتی آشکار خواند و آن را به‌شدت محکوم کرد.

او با اشاره به نقش کلیدی حشدالشعبی در مقابله با داعش و حضور مؤثر در مراسم تشییع شهید سلیمانی، تأکید کرد که این حملات ناشی از خشم محور عبری-غربی-وهابی است.

آیت الله سعیدی از دولت عراق خواست تا با قاطعیت از حشدالشعبی در برابر جنایتکاران خارجی و عوامل داخلی دفاع کرده و اجازه ندهد ثبات این کشور به خطر افتد.

امام جمعه قم، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه، با تسلیت شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی گفت: این خلبان پس از اجرای موفق عملیات علیه پایگاه آمریکایی در منطقه، در مسیر بازگشت بر فراز خلیج فارس مورد هدف دشمن قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

او همچنین در سالروز شهادت آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری، یاد و خاطره او را گرامی داشت و تأکید کرد :ایستادگی این عالم بزرگ بر موضع مشروطه مشروعه، مصداق بارز مقاومت در برابر نفوذ جریان‌های غرب‌گرا در تاریخ معاصر ایران است.

قدردانی امام جمعه قم از عملکرد جهادی صداوسیما

آیت‌الله سعیدی در خطبه‌های امروز نماز جمعه قم، به مناسبت ۹ مرداد، روز صداوسیما، از عملکرد این نهاد رسانه‌ای قدردانی کرد.

او با اشاره به پوشش شایسته اخبار جنگ، گزارش‌های تجمعات ۱۵۰ شبۀ مردم، و نیز پوشش جامع مراسم تشییع سردار شهید و انعکاس آن به سراسر جهان، گفت: رسانه ملی در سنگر جهاد رسانه‌ای خوش درخشید.

امام جمعه قم افزود: مردم فهیم ایران قدردان این حرکت جهادی و تأثیرگذار صداوسیما در عرصه اطلاع‌رسانی و روشنگری هستند.

بی‌حجابی، محصول فرهنگ غرب است

امام جمعه قم، عفاف و حجاب را ارزشی دینی دانست و بی‌عفتی و بی‌حجابی را برآمده از فرهنگ غرب عنوان کرد و گفت: این پدیده در زمان رضاخان با زور بر مردم تحمیل شد، اما ملت ایران با الهام از رهنمودهای علما و با حماسه‌هایی همچون قیام مسجد گوهرشاد، در برابر آن ایستادگی کرد.

آیت الله سعیدی با تاکید بر اینکه فرهنگ بی‌حیایی و بی عفتی در جامعه اسلامی جایی ندارد تأکید کرد: زنان مسلمان ایرانی با هدایت علما و همکاری با نیروی انتظامی و مسئولان، از هویت دینی و فرهنگی خود حراست می‌کنند.