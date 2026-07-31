باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی اظهارکرد: این جمعیت عظیم که از سراسر جهان به سوی کربلا حرکت می‌کنند، بهترین دلیل بر پیروزی امام حسین (ع) در واقعه عاشورا است.

او ادامه داد: برخی در محاسبات خود تصور می‌کردند که با شهادت امام حسین (ع)، ایشان شکست خورده و یزید پیروز شده است، در حالی که پیروزی و شکست تنها با کشته شدن یا زنده ماندن سنجیده نمی‌شود، بلکه باید دید چه کسی به اهداف خود رسیده است.

نورمفیدی افزود: امام حسین (ع) به اهداف الهی خود دست یافت و نهضت عاشورا را برای همیشه در تاریخ زنده نگه داشت، اما یزید و بنی‌امیه به اهداف خود نرسیدند و تنها چند سال بعد حکومت آنان از هم پاشید و نابود شد.

امام جمعه گرگان تصریح کرد: امروز پس از ۱۴ قرن، نه فقط مسلمانان بلکه انسان‌های آزاده از ملت‌های مختلف جهان به سوی مرقد سیدالشهدا (ع) حرکت می‌کنند تا در این خروش عظیم انسانی حضور داشته باشند و این بزرگ‌ترین نشانه پیروزی مکتب عاشورا است.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با بیان اینکه امروز نیز ملت ایران در برابر جبهه استکبار قرار دارد، اظهار کرد: خداوند، انبیا و مکتب امام حسین (ع) اجازه تسلیم شدن در برابر زورگویان را به ما نمی‌دهند و ملت ایران نیز این راه را ادامه خواهد داد.