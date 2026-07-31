وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان سفر خود به جنوب استان فارس و شهرستان جهرم، استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی کارگران این شهرستان را افتتاح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی -احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان سفر خود به جنوب استان فارس و شهرستان جهرم، استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی کارگران این شهرستان را با حضور نماینده مردم جهرم و خفر و جمعی دیگر از مسئولان محلی افتتاح کرد.

مجموعه استخر سرپوشیده کارگران شهرستان جهرم، از جمله طرح‌های ورزشی و رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در منطقه به شمار می‌رود که با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی به جامعه کارگری اجرا شده است.

عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۳۸۸ آغاز شده و دارای مساحت کل ۴۲۰۰ مترمربع با زیربنایی حدود ۱۵۰۰ مترمربع است که برای اجرای آن ۶۳ میلیارد و ۳۱۷ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای ارزیابی وضعیت منطقه پس از جنگ تحمیلی و افتتاح چندین طرح به جنوب استان فارس سفر کرده است، در بدو ورود به شهر جهرم با حضور در گلزار شهدا یاد شهدا را گرامی داشته و به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.