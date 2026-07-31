وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان سفر خود به جنوب استان فارس و شهرستان جهرم، استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی کارگران این شهرستان را افتتاح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی -احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان سفر خود به جنوب استان فارس و شهرستان جهرم، استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی کارگران این شهرستان را با حضور نماینده مردم جهرم و خفر و جمعی دیگر از مسئولان محلی افتتاح کرد.

مجموعه استخر سرپوشیده کارگران شهرستان جهرم، از جمله طرح‌های ورزشی و رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در منطقه به شمار می‌رود که با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی و ارتقای خدمات رفاهی و ورزشی به جامعه کارگری اجرا شده است.

عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۳۸۸ آغاز شده و دارای مساحت کل ۴۲۰۰ مترمربع با زیربنایی حدود ۱۵۰۰ مترمربع است که برای اجرای آن ۶۳ میلیارد و ۳۱۷ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای ارزیابی وضعیت منطقه پس از جنگ تحمیلی و افتتاح چندین طرح به جنوب استان فارس سفر کرده است، در بدو ورود به شهر جهرم با حضور در گلزار شهدا یاد شهدا را گرامی داشته و به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

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برچسب ها: افتتاح استخر ، مجموعه ورزشی کارگران ، جهرم ، وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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United States of America
ناشناس
۲۲:۲۹ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
ابنم استخر سر پوشیده جهرم که بعد ۲۵ سال به بهره برداری رسید اخبار استان هم گفت محله ما هیچی جاییییی تفریح گاه نداره همه جون ها محله معتاد شدن چون سرگرمی ندارن 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 شورا نداریم
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