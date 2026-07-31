باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - آسمان چهارمحال و بختیاری، سرزمین بلندترین قله‌ها و بام ایران، از دریچه دوربین میثم بابایی فارسانی، عکاس طبیعت استان، جلوه‌ای متفاوت و تماشایی از خود به نمایش گذاشته است؛ مجموعه‌ای از تصاویر که از نخستین پرتو‌های طلوع خورشید تا واپسین لحظات غروب، زیبایی بی‌بدیل آسمان این استان را به تصویر می‌کشد.

این مجموعه، حاصل ساعت‌ها حضور در دل طبیعت و ثبت لحظه‌هایی ناب از تغییر رنگ آسمان، حرکت ابرها، تابش نور خورشید بر فراز کوهستان‌های برف‌گیر، دشت‌های سرسبز و چشم‌انداز‌های بکر چهارمحال و بختیاری است. تصاویری که هر کدام، روایتی متفاوت از شکوه طبیعت این استان را روایت می‌کنند.

در قاب‌های ثبت‌شده، طلوع‌های طلایی، غروب‌های سرخ و نارنجی، پرتو‌های نور خورشید در میان ابرها، آسمان آبی زمستانی، قله‌های سپیدپوش زاگرس، ابر‌های باران‌زا و رنگین‌کمان پس از بارش، جلوه‌هایی کم‌نظیر از طبیعت چهارمحال و بختیاری را پیش روی مخاطبان قرار داده‌اند؛ تصاویری که علاوه بر ارزش هنری، ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان را نیز به زیبایی معرفی می‌کنند.

میثم بابایی فارسانی در این مجموعه تلاش کرده است تا تغییرات آسمان در فصل‌های مختلف سال را از طلوع تا غروب خورشید به تصویر بکشد؛ تصاویری که نشان می‌دهد آسمان چهارمحال و بختیاری در هر ساعت از شبانه‌روز و در هر فصل، چهره‌ای تازه و تماشایی دارد.

کارشناسان حوزه عکاسی طبیعت معتقدند ثبت چنین لحظه‌هایی نیازمند شناخت دقیق شرایط جوی، نور، صبر و حضور مستمر در طبیعت است؛ ویژگی‌هایی که در این مجموعه به‌خوبی نمایان شده و سبب خلق تصاویری چشم‌نواز و ماندگار شده است.

این مجموعه تصویری، علاوه بر نمایش زیبایی‌های طبیعی استان، می‌تواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری داشته باشد و مخاطبان را به سفر و تجربه چشم‌انداز‌های منحصر‌به‌فرد این استان در فصل‌های مختلف سال ترغیب کند.

آسمان چهارمحال و بختیاری در قاب دوربین میثم بابایی فارسانی، روایتگر شکوه طبیعتی است که هر طلوع آن نوید زندگی و هر غروبش تصویری ماندگار از آرامش و عظمت سرزمین زاگرس را در ذهن مخاطب ثبت می‌کند.

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