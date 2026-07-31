باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد زارع، در حاشیه بازدید جمعی از مهندسین و اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس از سایت تل آجری و تخت‌جمشید، از آغاز همکاری‌های تخصصی با سازمان نظام مهندسی برای تبدیل محوطه باستانی «تل آجری» (دروازه شهر پارسه) به یک سایت‌موزه قابل بازدید برای عموم خبر داد.

او این همکاری را در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و نخبگان استان برای طراحی محاسبات سازه‌ای، پلن گردشگری و نورپردازی این اثر ارزشمند دانست.

زارع خاطرنشان کرد: هدف از این بازدید، آشنایی نخبگان مهندسی استان با عظمت تمدن هخامنشی و ایجاد زیرساخت‌هایی مشترک برای توسعه گردشگری پایدار در استان فارس بوده است تا از این طریق، گام‌های عملیاتی در جهت حفاظت و معرفی آثار باستانی برداشته شود.

طرح‌های مرمتی تل آجری برای نهایی شدن به همکاران ایتالیایی ارسال شده است

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و باستان شناس نامی کشور گفت: کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه تل آجری به پایان رسیده و طرح‌های مرمتی برای نهایی شدن به همکاران ایتالیایی ارسال شده است.

علیرضا عسکری چاوردی نیز، در تشریح این پروژه تصریح کرد: سایت تل آجری به عنوان دروازه ورود به تمدن پارسه و پیونددهنده تمدن هخامنشی با بین‌النهرین، جایگاه ویژه‌ای در پروژه فرهنگی «از دروازه پارسه تا دروازه ملل» دارد.

عسکری چاوردی افزود: کاوش‌های باستان‌شناسی در این محوطه به پایان رسیده و در حال حاضر طرح‌های مرمتی توسط هیئت ایرانی تهیه و برای نهایی شدن به همکاران ایتالیایی ارسال شده است.

او با اشاره به مراحل پیش‌رو، اظهار داشت: پس از نهایی شدن طرح‌های مرمتی، اجرای پوشش سازه‌ای پیرامونی و مسیر‌های گردشگری آغاز خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز تأکید کرد: تلاش اداره کل بر این است تا در سه مرحله‌ی «محاسبات سازه‌ای»، «طراحی» و «اجرا»، از تخصص‌های فنی داخلی و به‌ویژه سازمان نظام مهندسی استان فارس استفاده شود تا این اثر در سریع‌ترین زمان ممکن به صورت موزه‌ای تبدیل شود.

عسکری چاوردی تاکید کرد: این تصمیم در پی بازدید ویژه جمعی از متخصصین سازمان نظام مهندسی از محور فرهنگی پارسه و تخت‌جمشید اتخاذ شد.

منبع: میراث فرهنگی فارس