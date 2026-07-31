ورزشکاران در رقابت‌های پایانی تنیس روی میز به دیدار هم رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های لیگ برتر تنیس روی میز قهرمانی باشگاه‌های کشور در ایران برگزار شد که با اخبار و حواشی خاصی رو‌به‌رو بود که مشروح آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: لیگ برتر ، تنیس روی میز ، پینگ پنگ
خبرهای مرتبط
تخصیص یک قطعه زمین هزار متری به فدراسیون تنیس روی میز در مجموعه ورزشی آزادی
علی قارداشی: در جنگ رمضان اقتدار خود را به دنیا ثابت کردیم
تورجهانی تنیس؛ یک پیروزی و ۲ شکست برای تنیسور‌های ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دو ازبکستانی، تنها خارجی‌های استقلال در فصل جدید
مهاجم گابنی از گل گهر جدا شد
مصدومیت هافبک استقلال در دیدار تدارکاتی
نظری جویباری گزینه اصلی مدیرعاملی استقلال
متاسفانه مدیریت اشتباه فوتبال از حرفه‌ای به سمت آماتور است
سرنوشت پورعلی گنجی در گرو تصمیم باشگاه پرسپولیس
آخرین اخبار
سرنوشت پورعلی گنجی در گرو تصمیم باشگاه پرسپولیس
متاسفانه مدیریت اشتباه فوتبال از حرفه‌ای به سمت آماتور است
دو ازبکستانی، تنها خارجی‌های استقلال در فصل جدید
نظری جویباری گزینه اصلی مدیرعاملی استقلال
مصدومیت هافبک استقلال در دیدار تدارکاتی
مهاجم گابنی از گل گهر جدا شد
حضور مربی اسپانیایی در استقلال مشروط شد
بازگشت تیم ملی والیبال ساحلی به ایران + فیلم
چلسی نقره داغ شد
سومین بازی دوستانه سپاهان مشخص شد
AFC نیز به جمع مخالفان طرح اینفانتینو پیوست
فراستی و اسمعلی راهی فینال شدند/ ارشد به دیدار رده بندی رفت
فولاد خوزستان قرارداد وحید امیری را تمدید کرد + عکس
نگاهی به دوران پرشکوه مربیگری زیدان + فیلم
مازندران قهرمان کشتی آلیش بانوان شد
صعود ۳ آزادکار ایران به نیمه نهایی نوجوانان جهان
گزارشی از حواشی دیدار پایانی لیگ برتر تنیس روی میز + فیلم
افشاگری بزرگ از سهمیه جنجالی ایران در آسیا
گزارشی از همایش ملی ورزش‌های هوایی + فیلم
از خیز مالک PSG برای تصاحب ریاست فیفا تا بازی خداحافظی نیمار + فیلم
کشمکش یوفا و فیفا بر سر فروش سهام جام جهانی + فیلم
خبرهای داغ ورزشی؛ از جنگ یوفا و فیفا تا خرید جدید رئال مادرید
ایران با ترکیبی از جوانان و باسابقه‌ها در جام ریاست فدراسیون جهانی
ایران با حداکثر ظرفیت در قهرمانی والیبال ساحلی آسیا
بازدید معاون وزیر ورزش از آخرین اردوی تیم ملی جوجیتسو بانوان
تقوی: برای احیای والیبال «جراحی ساختاری» می‌کنیم
فرانکو بارزی اسطوره میلان درگذشت
احتمال حضور ۲ بازیکن تستی در تمرینات پرسپولیس
استیلی: هیچ شفافیتی در قرارداد بازیکنان وجود ندارد/ فوتبال ما دو قطبی شده است
سرمایه‌هایی که آکادمی استقلال از دست داد!