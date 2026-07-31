باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیتالله محمدرضا ناصری، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه یزد، در خطبههای نماز جمعه این هفته، ضمن دعوت همگان به تقوای الهی، بر لزوم آمادگی معنوی برای بازگشت به سوی خداوند متعال تاکید کرد.
آیتالله محمدرضا ناصری، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه یزد، در خطبههای نماز جمعه این هفته، با بیان اینکه دنیا گذرگاهی به سوی ابدیت است، اظهار داشت: انسان باید با دستپر و توشه تقوا به دیدار پروردگار بشتابد.
وی اطاعت از ذات اقدس الهی و پرهیز از گناه را سنت دیرینه تمامی انبیا و اولیای الهی خواند و تصریح کرد: کمال انسانی و قرب الیالله تنها در سایه تبعیت از فرامین الهی و دوری از گناه حاصل میشود.
امامجمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «شکر نعمت» پرداخت و خاطرنشان کرد: شکرگزاری، پاسداشت عنایات و نعمتهای الهی است. ما باید نسبت به نعمتهای بیشمار خداوند، از جمله امنیت، سلامت، نظام مقدس جمهوری اسلامی و نعمت ولایت، غافل نباشیم.
وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین علی (ع)، بالاترین درجه شکر را استفاده از نعمتها در مسیر غیرگناه دانست و هشدار داد: کفران نعمت، زمینهساز زوال آن است و استفاده از ظرفیتهای الهی در مسیر معصیت، مصداق بارز کفران نعمت محسوب میشود.
جنگ ارادهها؛ رمز پیروزی ملت ایران
آیتالله ناصری در خطبه دوم با تلاوت آیه شریفه «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ»، ضمن دعا برای استقامت و نصرت الهی، به تبیین ماهیت نبرد کنونی پرداخت و گفت: همانطور که رهبر شهیدمان فرمودند، جنگ ما، جنگ ارادههاست. هر جریانی که از اراده قویتر و پایداری افزونتری برخوردار باشد، فاتح میدان خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در استان یزد با اشاره به پیروزیهای ملت ایران در دوران دفاع مقدس و همچنین جنگ اخیر، اظهار داشت: ملت ایران با تکیه بر ایمان و اراده خود، دشمن را مجبور به عقبنشینی و پذیرش آتشبس کرده است.
وی افزود: امروز نیز راهی جز مقاومت و توکل به ذات لایزال الهی نداریم و نباید لحظهای در این مسیر تردید به خود راه دهیم.
هشدار نسبت به توطئههای دشمن برای تضعیف روحیه مقاومت
آیتالله ناصری با تشریح ترفندهای دشمن برای تغییر باورها و ایجاد بیتفاوتی در جامعه، هشدار داد: دشمنان در تلاشاند با نفوذ در افکار عمومی، همان شرایطی را ایجاد کنند که در صدر اسلام منجر به خانهنشینی امیرالمؤمنین (ع) و یا عدم همراهی با امام حسین (ع) شد.
هزینه مقاومت بهمراتب کمتر از ذلتِ تسلیم است
ایشان با تأکید بر اینکه هزینه مقاومت بهمراتب کمتر از هزینه تسلیم و ذلت است، خاطرنشان کرد: ما با تقدیم خون شهیدان، بر استقلال و عزت خود ایستادهایم و زیر بار سلطه دشمن نمیرویم. تسلیم شدن در برابر وعدههای دروغین دشمن، جز ذلت نتیجهای در بر نخواهد داشت.
ایستادگی ملت، دشمن را به استیصال کشانده است
امامجمعه یزد در پایان با بیان اینکه دشمن از قدرت نظامی، مقاومت و ایستادگی ملت ایران دچار سرگردانی شده است، تصریح کرد: استمرار این روحیه، شکست قطعی دشمن را رقم خواهد زد.
مقاومت، بسترساز زمینههای ظهور است
وی ضمن برحذر داشتن مردم از تفرقه و سستی، خاطرنشان کرد: حماسه عظیم اربعین، محصول همین مقاومتهاست و بیشک زمینهساز ظهور حضرت حجت (عج) با ادامه این مسیر مستحکم خواهد شد.
منبع؛ روابط عمومی