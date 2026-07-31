باشگاه خبرنگاران جوان - جنجال انتخاب سهمیه سوم ایران برای رقابتهای آسیایی همچنان ادامه دارد و اظهارات مدیران باشگاه چادرملو، گلگهر و فدراسیون فوتبال، ابعاد تازهای در این پرونده را فاش کرد. موضوعی که حالا به یکی از جنجالیترین مسائل فوتبال ایران تبدیل شده و همچنان مشخص نیست در نهایت کدام تیم راهی رقابتهای آسیایی خواهد شد.
بابایی، مدیرعامل چادرملو، با انتقاد شدید از روند اتفاقات اخیر مدعی شد که مسئولان گلگهر پیش از برگزاری تورنمنت سهجانبه، این رقابتها را «فرمالیته» میدانستند و از صعود خود به آسیا اطمینان داشتند.
او همچنین از فدراسیون فوتبال خواست درباره اتفاقات رخداده پاسخگو باشد و تأکید کرد که چادرملو در صورت تضییع حقش باید خسارت سنگینی دریافت کند.
مدیرعامل چادرملو همچنین با انتقاد از عملکرد فدراسیون فوتبال گفت: «یک جریان و شخص ایرانی در AFC وجود دارد که از هدایت ممبینی حمایت میکند» و اتفاقات رخداده را ناشی از «رانت اطلاعاتی و ناعدالتی» دانست.
بابایی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به وضعیت نامشخص سهمیه سوم ایران گفت که خودش نیز نمیداند چادرملو در نهایت «آسیایی است یا آفریقایی».
او همچنین با انتقاد از شرایط پیشآمده، چادرملو را «مظلومترین تیم تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران» دانست و از مهدی تاج خواست تا نتیجه حضور او در کرسیهای آسیایی برای فوتبال ایران و مردم ملموس باشد.
در سوی دیگر، اسفندیارپور، مدیرعامل گلگهر، ادعای اطلاع قبلی این باشگاه از معرفیشدن بهعنوان نماینده ایران در آسیا را رد کرد و گفت اگر چنین ادعایی مطرح شده، باید اثبات شود.
در همین حال، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، با تأیید وجود اشتباه در روند معرفی سهمیه سوم ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که جزئیات و مقصران این اشتباه بهزودی اعلام خواهند شد.
او گفت موضوع احتمال تخلف هدایت ممبینی در حال بررسی است و تأکید کرد که مهدی تاج نیز از معرفی گلگهر توسط ممبینی به AFC اطلاع نداشته است.علوی همچنین توضیح داد که نامهنگاریهای مربوط به سهمیه سوم ایران با رئیس و دبیرکل AFC انجام شده و تاج قصد دارد در کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره این موضوع صحبت کند.سخنگوی فدراسیون درعینحال با پذیرش اشتباه رخداده، این پرسش را مطرح کرد که چرا این خطا در زمان قانونی اصلاح نشود.
بهاینترتیب، درحالیکه چادرملو همچنان خود را محق حضور در رقابتهای آسیایی میداند و گلگهر نیز هرگونه اطلاع قبلی از تصمیم فدراسیون را رد میکند، فدراسیون فوتبال از یک سو وقوع اشتباه را پذیرفته و از سوی دیگر اعلام کرده که موضوع در حال پیگیری است.حالا باید دید سرنوشت سهمیه سوم ایران در نهایت چگونه رقم خواهد خورد و آیا فدراسیون میتواند این تصمیم را اصلاح کند یا پرونده به یک دعوای بزرگتر در فوتبال ایران تبدیل خواهد شد.
منبع: فارس