کشف محموله ۳ میلیارد تومانی ظروف آشپزخانه قاچاق در جنوب تهران

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد فعالیت‌های مشکوک اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ موفق شدند محل نگهداری مقادیری کالای قاچاق در محدوده بزرگراه شهید هاشمی را شناسایی کنند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد در این انبار، مقادیری ظروف آشپزخانه بدون ارائه مدارک و مستندات قانونی نگهداری می‌شود که موضوع بلافاصله در دستور کار تیم عملیاتی این پلیس قرار گرفت.

سردار افشاری ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی‌های لازم قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه وارد محل شده و ضمن بازرسی از انبار، تعداد ۲ هزار و ۴۵۵ عدد انواع ظروف آشپزخانه قاچاق را کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد کالا‌های مکشوفه فاقد هرگونه اسناد گمرکی و مدارک قانونی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و متهم به همراه کالا‌های کشف‌شده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

سردار افشاری با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های کشف‌شده را بیش از ۳ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق و احتکار کالا، موضوع را از طریق سامانه ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.