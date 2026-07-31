مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از توزیع روزانه ۵ هزار پرس غذای گرم بین زائران حسینی در موکب اوقاف استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه موکب حضرت علی‌اصغر (ع) و امامزادگان مازندران با خدمت‌رسانی ۲۴ساعته شامل وعده‌های غذایی و میان‌وعده از محل موقوفات استان و کمک‌های خیرین اداره می‌شود، گفت: روزانه ۵ هزار پرس غذای گرم بین زائران حسینی در شهر مقدس سامرا توزیع می‌شود.

او افزود: اداره کل اوقاف مازندران برای هشتمین سال پیاپی، موکب حضرت علی‌اصغر (ع) و امامزادگان مازندران را در شهر مقدس سامرا که "شهر پدری امام زمان (عج) " می‌باشد، برپا کرده است.

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی گفت: در این موکب خادمان ثابت، افتخاری و جمعی از کارکنان اوقاف استان به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند و برنامه‌هایی نظیر اطعام دهی (صبحانه، ناهار، شام، چای، شربت و میوه) برای زائران اهل بیت (ع) اجرا می‌شود.

او با تقدیر از همه دست‌اندرکاران، افزود: تمامی هزینه‌های تهیه برنج و سایر اقلام مورد نیاز برای اطعام، از محل موقوفات استان و نیز کمک‌های خیرین تأمین شده است و امیدواریم این خدمات مورد رضای خداوند و اهل بیت (ع) قرار گیرد.