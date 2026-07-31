مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از توزیع روزانه ۵ هزار پرس غذای گرم بین زائران حسینی در موکب اوقاف استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  -  حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه موکب حضرت علی‌اصغر (ع) و امامزادگان مازندران با خدمت‌رسانی ۲۴ساعته شامل وعده‌های غذایی و میان‌وعده از محل موقوفات استان و کمک‌های خیرین اداره می‌شود، گفت: روزانه ۵ هزار پرس غذای گرم بین زائران حسینی در شهر مقدس سامرا توزیع می‌شود.

او افزود: اداره کل اوقاف مازندران برای هشتمین سال پیاپی، موکب حضرت علی‌اصغر (ع) و امامزادگان مازندران را در شهر مقدس سامرا که "شهر پدری امام زمان (عج) " می‌باشد، برپا کرده است.

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی گفت: در این موکب خادمان ثابت، افتخاری و جمعی از کارکنان اوقاف استان به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند و برنامه‌هایی نظیر اطعام دهی (صبحانه، ناهار، شام، چای، شربت و میوه) برای زائران اهل بیت (ع) اجرا می‌شود.

او با تقدیر از همه دست‌اندرکاران، افزود: تمامی هزینه‌های تهیه برنج و سایر اقلام مورد نیاز برای اطعام، از محل موقوفات استان و نیز کمک‌های خیرین تأمین شده است و امیدواریم این خدمات مورد رضای خداوند و اهل بیت (ع) قرار گیرد.

برچسب ها: اوقاف مازندران ، موکب اوقاف
خبرهای مرتبط
اجرای ویژه برنامه روز اربعین در موکب اوقاف مازندران در سامرا
آغاز خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در موکب اوقاف مازندران در سامرا
پخت و توزیع برنج طارم در موکب اوقاف مازندران در سامرا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
جاده کندوان برای تخلیه بار ترافیکی یک‌طرفه شد
توزیع روزانه ۵ هزار پرس غذای گرم بین زائران حسینی در موکب اوقاف مازندران
۱۰ گردشگر گرفتار سیلاب در اطراف آبشار سمبی بهشهر نجات یافتند
غرق شدن ۵ نفر در رامسر
روش تأمین حقوق جنگلبانان تغییر کرد
ساری بر سکوی قهرمانی هندبال ساحلی مازندران 
جاده چالوس یکطرفه می‌شود 