حضور پرشور و حماسی مردم با بصیرت شهرستان هریس در نماز جمعه این هفته شهر هریس سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه این هفته هریس به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا امیران امام جمعه موقت شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی وباحضور سرهنگ ابراهیمی فرمانده محترم انتظامی هریس و عوامل تحت امر واهالی ولایتمدار ومتدین شهرهریس و روستا‌های تابعه درمصلی نماز جمعه، مسجد امام زمان (عج) این شهرستان برگزارشد. 
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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس

خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس

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برچسب ها: اقامه نماز ، نماز جمعه ، نمازگزاران
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