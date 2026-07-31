حضور پرشور و حماسی مردم با بصیرت شهرستان هریس در نماز جمعه این هفته شهر هریس سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه این هفته هریس به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا امیران امام جمعه موقت شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی وباحضور سرهنگ ابراهیمی فرمانده محترم انتظامی هریس و عوامل تحت امر واهالی ولایتمدار ومتدین شهرهریس و روستاهای تابعه درمصلی نماز جمعه، مسجد امام زمان (عج) این شهرستان برگزارشد.
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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی
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