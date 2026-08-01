رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: براساس آمار ماهانه بیش از ۲۵ هزار تن شیر خشک صنعتی در کشور تولید می شود که ۱۸ هزار تن آن مازاد بر نیاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیاوش سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: تولید شیرخشک صنعتی با ظرفیت بالاتر ناشی از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف لبنیات کماکان ادامه دارد.

به گفته وی، در حال حاضر دپوی شیرخشک و چربی در کشور بالاست به طوریکه کارخانه های شیرخشک با چالش پرداخت بهای شیر خام با دامداران روبرو هستند چراکه تولیدکنندگان شیر خشک بواسطه پایین بودن قیمت چربی در کشور دچار زیان هستند و توان خرید شیر خام با قیمت اعلامی وزارت جهاد کشاورزی ندارند.

سلیمی ادامه داد: با استمرار روند فعلی تولیدکنندگان شیر خشک قادر به جذب شیر خام نخواهند بود‌.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک صنعتی نیاز ماهانه کشور را ۷ تا ۸ هزار تن اعلام کرد و افزود: براساس آمار تولید شیر خشک صنعتی در کشور بیش از ۲۵ هزار تن در ماه است که مازاد آن باید به بازارهای هدف صادر می شد، اما اعلام قیمت غیر کارشناسی شیر خام موجب شد تا برخی مشتریان خارجی از دست بدهیم که همین امر دپوی شیر خشک در کارخانجات را افزایش داده و به نوعی این موضوع در بازار داخل اثر گذاشته است.

به گفته وی، بنابر آمار از دی ماه سال گذشته گمرک آماری اعلام نکرده است، اما برآورد می شود که میزان صادرات نسبت به سال قبل کاهش یافته است، درحالیکه با این حجم تولید باید ماهانه ۱۷ هزار تن شیرخشک و ۶ هزار تن کره صادر شود که در صورت تحقق از صادرات کره ماهانه ۲۴ میلیون دلار و شیر خشک ۵۰ هزار دلار ارز آوری خواهیم داشت‌.

سلیمی مصرف سالانه کره را ۳۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: براساس آمار ماهانه ۹ هزار تن کره در کشور تولید می شود.

به گفته وی، با توجه به بحث تب برفکی و گرمای هوا، تولید شیر خام نسبت به قبل کمتر است که تا رسیدن به فصل پاییز و افزایش تولید شیر خام پیش بینی می شود که تولید ماهانه شیر خشک به ۳۰ هزار تن برسد، از این رو باید تدابیری همچون مشوق صادراتی در نظر گرفته شود تا با حجم بالای دپو روبرو نباشیم.

این مقام مسئول دپوی کره در کشور را ۶۰ هزار تن و شیر خشک ۱۱۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: با توجه به نرخ شیر خام و قیمت تمام شده شیر خشک و کره، مشوق صادراتی باید در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد.

برچسب ها: تولید شیرخشک ، تولید کره ، صادرات شیرخشک
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