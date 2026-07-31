از پیشگیری از مسمومیت غذایی تا مقابله با گزش حشرات در پیاده روی اربعین

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - عشق به حضرت حسین بن علی (ع) مرز سن و سال نمی‌شناسد و هر ساله از کودک تا سالمند، زنان و مردان، در گرمای طاقت‌فرسای مسیر اربعین، با پای پیاده راهی حرم مطهر سیدالشهدا (ع) می‌شوند تا ارادت خود را به فرزند حضرت فاطمه (س) ابراز کنند. با این حال، حفظ سلامت در طول این سفر معنوی از مهم‌ترین نکاتی است که زائران باید به آن توجه داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین مخاطرات سفر، احتمال بروز مسمومیت است. در این راستا به زائران توصیه می‌شود از تماس با گیاهان سمی و همچنین خوردن گیاهان و قارچ‌های خودرو خودداری کنند؛ چرا که تشخیص گونه‌های سمی از انواع بی‌خطر بسیار دشوار بوده و تماس پوستی یا مصرف آنها می‌تواند منجر به مسمومیت شود.

همچنین زائران باید از خوابیدن داخل خودرو با موتور روشن، حتی برای مدت کوتاه، پرهیز کنند؛ زیرا این اقدام می‌تواند موجب مسمومیت کشنده با گاز مونوکسیدکربن شود. روشن کردن گاز پیک‌نیکی داخل چادر، خودرو یا هر محیط بسته نیز به دلیل خطر تجمع گاز‌های سمی، به‌شدت ممنوع است.

در حوزه تغذیه نیز توصیه می‌شود از حمل گوشت خام، تخم‌مرغ خام و فرآورده‌های لبنی با ماندگاری کوتاه خودداری شود، زیرا این مواد در هوای گرم به سرعت فاسد می‌شوند. برای نگهداری مواد غذایی فسادپذیر نیز استفاده از یخدان مناسب ضروری است.

زائران هنگام خرید کنسرو باید از سالم بودن قوطی اطمینان حاصل کنند و از خرید قوطی‌های دارای برآمدگی، فرورفتگی یا نشتی بپرهیزند. همچنین باید مطمئن شوند درپوش کنسرو آسیب ندیده باشد. توصیه می‌شود کنسرو‌ها پیش از مصرف به مدت دو دقیقه در آب در حال جوش حرارت داده شوند. در صورتی که هر فرآورده غذایی ظاهر یا بوی نامطبوعی داشت، نباید آن را چشید یا مصرف کرد. غذا‌های حاوی سس، تخم‌مرغ و خامه نیز به دلیل فسادپذیری بالا، نیازمند دقت بیشتری در نگهداری هستند.

از سوی دیگر، در مناطقی که حشرات فراوان هستند، استفاده از کرم یا اسپری دورکننده حشرات، به‌ویژه برای کودکان، توصیه می‌شود؛ هرچند استفاده بیش از حد و مداوم از این مواد ممکن است موجب بروز حساسیت‌های پوستی شود. همچنین پوشاندن پیراهن آستین‌بلند و شلوار بلند به کودکان در محیط‌های باز، راهکاری مؤثر برای پیشگیری از گزش حشرات است.

رعایت این توصیه‌های بهداشتی و ایمنی، در کنار حال و هوای معنوی پیاده‌روی اربعین، می‌تواند سلامت زائران را تضمین کرده و زمینه‌ساز سفری ایمن و خاطره‌انگیز برای عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) باشد.