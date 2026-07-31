در جریان رقابت های ۵ وزن نخست کشتی آزاد نوجوانان جهان، ۳ نماینده ایران راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان رقابت های ۵ وزن نخست کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان در آذربایجان‌، در وزن ۴۸ کیلوگرم، امیرعلی راغب در دور نخست مقابل آرین از هند با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب شد و باید منتظر حضور این حریف در فینال باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز به کار خود ادامه دهد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر مورات از قزاقستان را شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ مغلوب جهانگیر تولکونوف شد و اکنون باید منتظر راهیابی این کشتی‌گیر به دیدار فینال باشد تا در صورت راهیابی وی، از طریق جدول بازنده‌ها (شانس مجدد) به رقابت‌ها بازگردد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم سام ارشد در دور نخست گونس آلوز از برزیل را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد وی در دور دوم نبی‌یف از تاجیکستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش‌رو برداشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. ارشد در این مرحله ۱۳ بر ۶ تیمور ابومسلیموف از اوکراین را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، امیرعلی فراستی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل المسوف از روسیه با نتیجه ۶ بر ۲ به برتری دست یافت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد وی در این مرحله ایوب‌جان بازارزاده را با نتیجه ۶ بر صفر شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت، فراستی در این مرحله به مصاف تاکاهیرو هاگینو از ژاپن خواهد رفت.

در وزن ۱۱۰ کیلوگرم، امیرحسین اسمعلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر شوتسیسویلی از یونان را مغلوب کرد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله نیز با نتیجه ۷ بر ۴ بهروز آشیروف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. اسمعلی در این مرحله به مصاف مورتاز باگداوادزه از گرجستان خواهد رفت.

برچسب ها: کشتی آزاد ، کشتی نوجوانان
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