باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه تلگراف مدعی شد آمریکا و اسرائیل در حال بررسی امکان اعمال محاصرهٔ زمینی علیه ایران به منظور افزایش فشار اقتصادی بر این کشور هستند. این طرح یکی از چندین گزینه‌ای است که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران بررسی می‌کنند پس از آن که ماه‌ها عملیات نظامی نتوانسته است نتیجهٔ مورد نظر آمریکا را محقق کند و یک کارزار طولانی نتوانسته است از قدرت ایران بکاهد.

به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر اسرائیل در دیدار روز سه‌شنبه در دفتر بیضی شکل کاخ سفید، در مورد افزایش فشار اقتصادی بر ایران «از طریق ابزار‌های جنگی و غیرجنگی» گفت‌و‌گو کرده‌اند.

این روزنامه مدعی شد که این ابتکار، پیش‌بینی می‌کند که کشور‌های همسایهٔ ایران — یعنی عراق، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان — را متقاعد کند تا گذرگاه‌های مرزی خود با ایران را محدود یا تعطیل نمایند. هدف از این کار، محدودیت قابل‌توجه در توانایی واردات و صادرات ایران است.

بر اساس این گزارش، ایدهٔ محاصرهٔ زمینی در کنار گزینه‌های دیگری از جمله حفظ محاصرهٔ دریایی، انجام حملات بیشتر علیه ایران، یا دستیابی به یک توافق دیپلماتیک، مورد بحث قرار گرفته است.

طرفداران این ابتکار مدعی هستند که منزوی‌سازی بیشتر ایران از نظر اقتصادی می‌تواند فشار بر رهبری این کشور را افزایش دهد. با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که اجرای چنین محاصره‌ای به دلیل مرز‌های زمینی گستردهٔ ایران و روابط نزدیک با کشور‌های همسایه، بسیار دشوار خواهد بود.

یکی از مقامات ارشد اسرائیلی در گفت‌و‌گو با تلگراف، یکی از گزینه‌های مطرح‌شده بین دو طرف را اینگونه بیان کرد: «چه می‌شود اگر فقط زمین را مسدود کنید؟ فرض کنید ایران نتواند چیزی وارد کند و نتواند چیزی خارج کند. هر اتفاقی ممکن است بیفتد.»

شان مک‌فارلند، سپهبد بازنشستهٔ آمریکایی در این خصوص گفت محاصرهٔ زمینی «تقریباً غیرممکن» است. «ایران از طریق زمین با کشور‌های زیادی هممرز است و عراق نیز با ایران هم‌راستا است. این امر توقف هرگونه حمایتی را بسیار دشوار می‌کند.

منبع: تلگراف