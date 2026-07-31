قیمت خودرو در بازار آزاد امروز جمعه ۹ مرداد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز جمعه ۹ مرداد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار 

۱،۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۴۴۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۵۴۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۱،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار  ۲،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار  ۱،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل۱۴۰۴ - بازار  ۱،۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۱۷۵،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۱۷۵،۰۰۰،۰۰۰

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
پول ملت گرفتید ریختید داخل شکم خودروساز خائن .آخرش مثل شیر فروشی که آب می‌ریخت داخل شیر به مردم می‌فروخت ،عذاب الهی بهتون نازل میشه .خواهید دید عاقبت حق الناس خوردنه.
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Iran (Islamic Republic of)
جواد
۲۲:۱۸ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
بابا بااین پول هایی که ایران خودرو و سایپا دارن تو بازار از مردم دریافت میکنند پول بنز و بی ام و تو اروپا ست مسئولین چه خوب دارید می خوردید و می برید مردم از فشار فقر دارن نابود می شوند شما فقط تورم و گرانی را درست کنید که جیبتان خالی نماند لعنت خدا بر شما که جز بدبختی برای مردم کار دیگری بلد نیستید
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
وای مغزم سوت کشید پول پرایدم ندارم با پنجاه تومن چیزی نمیدن؟
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
جانباز
۱۸:۱۱ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
خرید خودروهای داخلی با این قیمت و کیفیت حرام و خیانت به ملت ایران است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
خجالت بکشید آخه یک کارمند با در آمد زیر سی میلیون چطور می تواند صاحب یک خودرو شود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
این اعلام قیمت هم. گروهی بستر در پی دارد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر مافیای خودرو و خائنین به مردم و وطن
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