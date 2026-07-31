باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت های کشتی آلیش بانوان قهرمانی کشور در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد. رده بندی تیمی و انفرادی این دوره از مسابقات به شرح زیر است:
ردهبندی تیمی: ۱- مازندران ۹۷ امتیاز ۲- البرز ۶۷ امتیاز ۳- تهران ۶۵ امتیاز ۴- خراسان رضوی ۵۴ امتیاز ۵- سیستان و بلوچستان ۴۴ امتیاز ۶- فارس ۴۰ امتیاز ۷- اردبیل ۳۴ امتیاز ۸- چهارمحال و بختیاری ۳۳ امتیاز ۹- سمنان ۳۱ امتیاز ۱۰- زنجان ۳۰ امتیاز
ردهبندی انفرادی:
۵۵ کیلوگرم: ۱- مرضیه خندان خلیلی (مازندران) ۲- تینا فلاح (تهران) ۳- آتنا علیزاده لادمخی (گیلان) ۵- مهسا بخشی (چهارمحال و بختیاری) ۷- فرشته کرمی (زنجان) ۸- فاطمه شکوفان (اردبیل) ۹- بهار صباغی دهکلاتی (سیستان و بلوچستان) ۱۰- ضحا آرزومند (سمنان)
۶۰ کیلوگرم: ۱- امالبنین محسنی دهیعقوبی (قم) ۲- سارا ساداتی (تهران) ۳- الهه روزبه (تهران) ۵- زهرا لسانی (اصفهان) ۷- فاطمه حسنزاده پطرودی (چهارمحال و بختیاری) ۸- زهرا قاسمی (زنجان) ۹- سمیه کریمی (البرز) ۱۰- کیانا بدری (فارس). ۶۵ کیلوگرم: ۱- جمیله عرب جمالی (البرز) ۲- رقیه محمودآبادی (خراسان رضوی) ۳- مهسا ربیعی توسل (همدان) ۵- سماء سلیمانی قشلاقی (اردبیل) ۷- فاطمه نیکمنش (تهران) ۸- نیایش کمانی (مازندران) ۹- آرزو حسنتبار (کردستان) ۱۰- تارا محمودجانلو (سیستان و بلوچستان)
۷۰ کیلوگرم: ۱- مبینا میرزاپوراصل (مازندران) ۲- فاطمه دهقان ابنوی (فارس) ۳- تارا یزدانی (سمنان) ۵- مبینا معصومی (سیستان و بلوچستان) ۷- مهشید احمدی بیدار (البرز) ۸- ستایش تازیکی (خراسان رضوی) ۹- فرشته ارن (چهارمحال و بختیاری) ۱۰- معصومه مرادی واحد (همدان)
۷۵ کیلوگرم: ۱- سحر غنیزاده قرا (مازندران) ۲- حدیثه احمدی علیایی (البرز) ۳- رقیه اسدزاده (کردستان) ۵- حبیبه ولیزاده (سیستان و بلوچستان) ۷- زهره سهمناک (خراسان رضوی) ۸- هستی آقازاده (اردبیل) ۹- زهرا مسعودی (سمنان) ۱۰- فاطمه سرایانی بافقی (یزد)
+۷۵ کیلوگرم: ۱- هانیه عاشوری (کرمانشاه) ۲- طیبه زینلی (یزد) ۳- عزت قربانی ثانیبرج (خراسان رضوی) ۵- حنانه قاسمی (تهران) ۷- ناهید اصغری قجور (زنجان) ۸- مینا زارعی (فارس) ۹- مهسا عرب (مازندران) ۱۰- فاطمه البوحمل (خوزستان)