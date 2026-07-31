رقابت‌های کشتی آلیش بانوان ایران با معرفی نفرات و تیم‌های برتر به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت های کشتی آلیش بانوان قهرمانی کشور در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد. رده بندی تیمی و انفرادی این دوره از مسابقات به شرح زیر است:

رده‌بندی تیمی: ۱- مازندران ۹۷ امتیاز ۲- البرز ۶۷ امتیاز ۳- تهران ۶۵ امتیاز ۴- خراسان رضوی ۵۴ امتیاز ۵- سیستان و بلوچستان ۴۴ امتیاز ۶- فارس ۴۰ امتیاز ۷- اردبیل ۳۴ امتیاز ۸- چهارمحال و بختیاری ۳۳ امتیاز ۹- سمنان ۳۱ امتیاز ۱۰- زنجان ۳۰ امتیاز

رده‌بندی انفرادی:

۵۵ کیلوگرم: ۱- مرضیه خندان خلیلی (مازندران) ۲- تینا فلاح (تهران) ۳- آتنا علیزاده لادمخی (گیلان) ۵- مهسا بخشی (چهارمحال و بختیاری) ۷- فرشته کرمی (زنجان) ۸- فاطمه شکوفان (اردبیل) ۹- بهار صباغی دهکلاتی (سیستان و بلوچستان) ۱۰- ضحا آرزومند (سمنان)

۶۰ کیلوگرم: ۱- ام‌البنین محسنی ده‌یعقوبی (قم) ۲- سارا ساداتی (تهران) ۳- الهه روزبه (تهران) ۵- زهرا لسانی (اصفهان) ۷- فاطمه حسن‌زاده پطرودی (چهارمحال و بختیاری) ۸- زهرا قاسمی (زنجان) ۹- سمیه کریمی (البرز) ۱۰- کیانا بدری (فارس). ۶۵ کیلوگرم: ۱- جمیله عرب جمالی (البرز) ۲- رقیه محمودآبادی (خراسان رضوی) ۳- مهسا ربیعی توسل (همدان) ۵- سماء سلیمانی قشلاقی (اردبیل) ۷- فاطمه نیک‌منش (تهران) ۸- نیایش کمانی (مازندران) ۹- آرزو حسن‌تبار (کردستان) ۱۰- تارا محمودجانلو (سیستان و بلوچستان)

۷۰ کیلوگرم: ۱- مبینا میرزاپوراصل (مازندران) ۲- فاطمه دهقان ابنوی (فارس) ۳- تارا یزدانی (سمنان) ۵- مبینا معصومی (سیستان و بلوچستان) ۷- مهشید احمدی بیدار (البرز) ۸- ستایش تازیکی (خراسان رضوی) ۹- فرشته ارن (چهارمحال و بختیاری) ۱۰- معصومه مرادی واحد (همدان)

۷۵ کیلوگرم: ۱- سحر غنی‌زاده قرا (مازندران) ۲- حدیثه احمدی علیایی (البرز) ۳- رقیه اسدزاده (کردستان) ۵- حبیبه ولی‌زاده (سیستان و بلوچستان) ۷- زهره سهمناک (خراسان رضوی) ۸- هستی آقازاده (اردبیل) ۹- زهرا مسعودی (سمنان) ۱۰- فاطمه سرایانی بافقی (یزد)

+۷۵ کیلوگرم: ۱- هانیه عاشوری (کرمانشاه) ۲- طیبه زینلی (یزد) ۳- عزت قربانی ثانی‌برج (خراسان رضوی) ۵- حنانه قاسمی (تهران) ۷- ناهید اصغری قجور (زنجان) ۸- مینا زارعی (فارس) ۹- مهسا عرب (مازندران) ۱۰- فاطمه البوحمل (خوزستان)

برچسب ها: کشتی بانوان ، کشتی آلیش کشور
خبرهای مرتبط
کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان؛
فراستی و اسمعلی راهی فینال شدند/ ارشد به دیدار رده بندی رفت
دعوت از ۱۲ آلیش‌کار به اردوی تیم ملی کشتی زنان
دو بانوی کشتی گیر قمی در راه قهرمانی آسیا
مربی سابق تیم ملی کشتی آلیش: وطن، نبضِ تپنده‌یِ تاریخ در سینه‌یِ ماست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دو ازبکستانی، تنها خارجی‌های استقلال در فصل جدید
مهاجم گابنی از گل گهر جدا شد
مصدومیت هافبک استقلال در دیدار تدارکاتی
نظری جویباری گزینه اصلی مدیرعاملی استقلال
متاسفانه مدیریت اشتباه فوتبال از حرفه‌ای به سمت آماتور است
سرنوشت پورعلی گنجی در گرو تصمیم باشگاه پرسپولیس
آخرین اخبار
سرنوشت پورعلی گنجی در گرو تصمیم باشگاه پرسپولیس
متاسفانه مدیریت اشتباه فوتبال از حرفه‌ای به سمت آماتور است
دو ازبکستانی، تنها خارجی‌های استقلال در فصل جدید
نظری جویباری گزینه اصلی مدیرعاملی استقلال
مصدومیت هافبک استقلال در دیدار تدارکاتی
مهاجم گابنی از گل گهر جدا شد
حضور مربی اسپانیایی در استقلال مشروط شد
بازگشت تیم ملی والیبال ساحلی به ایران + فیلم
چلسی نقره داغ شد
سومین بازی دوستانه سپاهان مشخص شد
AFC نیز به جمع مخالفان طرح اینفانتینو پیوست
فراستی و اسمعلی راهی فینال شدند/ ارشد به دیدار رده بندی رفت
فولاد خوزستان قرارداد وحید امیری را تمدید کرد + عکس
نگاهی به دوران پرشکوه مربیگری زیدان + فیلم
مازندران قهرمان کشتی آلیش بانوان شد
صعود ۳ آزادکار ایران به نیمه نهایی نوجوانان جهان
گزارشی از حواشی دیدار پایانی لیگ برتر تنیس روی میز + فیلم
افشاگری بزرگ از سهمیه جنجالی ایران در آسیا
گزارشی از همایش ملی ورزش‌های هوایی + فیلم
از خیز مالک PSG برای تصاحب ریاست فیفا تا بازی خداحافظی نیمار + فیلم
کشمکش یوفا و فیفا بر سر فروش سهام جام جهانی + فیلم
خبرهای داغ ورزشی؛ از جنگ یوفا و فیفا تا خرید جدید رئال مادرید
ایران با ترکیبی از جوانان و باسابقه‌ها در جام ریاست فدراسیون جهانی
ایران با حداکثر ظرفیت در قهرمانی والیبال ساحلی آسیا
بازدید معاون وزیر ورزش از آخرین اردوی تیم ملی جوجیتسو بانوان
تقوی: برای احیای والیبال «جراحی ساختاری» می‌کنیم
فرانکو بارزی اسطوره میلان درگذشت
احتمال حضور ۲ بازیکن تستی در تمرینات پرسپولیس
استیلی: هیچ شفافیتی در قرارداد بازیکنان وجود ندارد/ فوتبال ما دو قطبی شده است
سرمایه‌هایی که آکادمی استقلال از دست داد!