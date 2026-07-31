باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش اسرائیل اعلام کرد که ۱۴ سرباز از گردان «تسابار» تیپ «گیواتی» که در روز پنج‌شنبه در ترک خدمت دسته‌جمعی در پایگاه نظامی سده تیمان در جنوب اسرائیل شرکت داشتند، به ۳۰ روز زندان نظامی محکوم شده‌اند.

ارتش همچنین اعلام کرد که فرمانده تیپ گیواتی آن سربازان را به طور دائم از خدمت رزمی برکنار کرده است.

ده‌ها سرباز اسرائیلی در اعتراض به یک فرمانده ارشد که ظاهراً سعی در برقراری نظم و انضباط داشته، سلاح‌های خود را رها کرده و از پایگاه نظامی خارج شدند.

سربازان این پایگاه مدتهاست به نقض آشکار قوانین، از جمله شکنجهٔ زندانیان فلسطینی، متهم هستند.

منبع: الجزیره