باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: آتشسوزی منطقه حفاظتشده شیمبار اندیکا پس از چندین ساعت عملیات مستمر نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، آتشبانان و مشارکت جوامع محلی بهطور کامل مهار شد.
وی افزود: این آتشسوزی عصر روز پنجشنبه هفته جاری در محدوده چال منار و چال انجیره در منطقه حفاظتشده شیمبار آغاز شد.
وی افزود: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع آتشسوزی با هماهنگیهای انجامشده، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، آتشبانان و جمعی از جوامع محلی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: به دلیل صعبالعبور بودن منطقه، ضرورت پیمایش مسیر بهصورت پیاده و همچنین وزش باد شدید، عملیات مهار آتش با دشواریهای فراوان همراه بود، اما نیروهای عملیاتی با تلاش مستمر موفق شدند حدود ساعت ۲۳:۳۰ حریق را بهطور کامل مهار کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: پس از مهار آتش، عملیات خنکسازی، پایش و اطمینان از عدم شعلهور شدن مجدد حریق تا ساعت پنج بامداد ادامه یافت و آتشسوزی بهطور کامل مهار شد.
اشرفی درباره میزان خسارت وارده گفت: در حال حاضر وسعت دقیق عرصه درگیر حریق پس از بررسیهای کارشناسی اعلام خواهد شد، اما برآوردهای اولیه نشان میدهد حدود ۲۰ هکتار از عرصههای منطقه تحت تأثیر آتش قرار گرفته است.
وی گفت: عمده خسارت نیز به پوشش گیاهی مرتعی وارد شده و آسیب به پوشش جنگلی منطقه محدود و مقطعی بوده است.
وی با اشاره به اینکه علت وقوع این آتشسوزی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد تصریح کرد: پس از تکمیل بررسیهای میدانی، اطلاعات تکمیلی درباره علت وقوع حریق و وسعت دقیق خسارت اطلاعرسانی خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، آتشبانان، دستگاههای اجرایی شهرستان، نیروهای مردمی و جوامع محلی که در مهار این آتشسوزی مشارکت داشتند قدردانی کرد و بر ضرورت رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی تاکید کرد.