باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

لحظاتی منتشر نشده از دیدار‌های صمیمانه خانواده‌های معظم شهدا با رهبر شهید انقلاب + فیلم

لحظاتی منتشرنشده از دیدارهای صمیمانه خانواده‌های معظم شهدا با رهبر شهید انقلاب منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ️رهبر شهید انقلاب در دیدارهای صمیمانه با خانواده های معظم شهدا تأکید کردند: هم تربیت این‌جور جوان‌ها ارزش دارد، هم صبر بر مصیبتشان، صبر بر شهادتشان؛ اینها خیلی باارزش است. در این بیست - سی سال از بس این چیزها تکرار شده، ملّت ایران تدریجاً عادت کرده‌اند؛ بعضی اهمّیّت این مسئله را نمیفهمند که صبر بر شهادت فرزند، صبر بر شهادت شوهر، صبر بر شهادت پدر چقدر اهمّیت دارد. ️ان‌شاءالله خدای متعال آن‌چنان‌که شایسته‌ی رحمت او است، رحمت خودش را بر شما نازل کند، عافیت دین و دنیا به همه‌تان بدهد؛ ان‌شاءالله شما را عاقبت بخیر کند و بر دل‌های شما صبر و سکینه و آرامش نازل کند. 

 

مطالب مرتبط
لحظاتی منتشر نشده از دیدار‌های صمیمانه خانواده‌های معظم شهدا با رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم

لحظاتی منتشر نشده از دیدار‌های صمیمانه خانواده‌های معظم شهدا با رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

ماجرای نام تازه‌ای که رهبر شهید به یک هنرمند داد + فیلم

لحظاتی منتشر نشده از دیدار‌های صمیمانه خانواده‌های معظم شهدا با رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

همبستگی ملت‌ها در تشییع شهدای ایرانی در بین الحرمین + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم
۲۸۶۸

بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم
۱۱۴۴

عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
از تقابل تا عقب‌نشینی + فیلم
۷۳۹

از تقابل تا عقب‌نشینی + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم
۷۱۲

شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
کارت غزه روی میز انتخابات آمریکا + فیلم
۶۶۲

کارت غزه روی میز انتخابات آمریکا + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha