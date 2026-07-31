باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو پیرهادی فرماندار ویژه آبادان گفت: همزمان با آغاز موج تردد زائران اربعین حسینی، تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان آبادان با هماهنگی ستاد اربعین، ظرفیت‌های خود را برای ارائه خدمات زیرساختی، رفاهی و فرهنگی به کار گرفتند.

وی افزود: در حوزه زیرساخت‌های بهداشتی، بیش از ۴۰ چشمه سرویس بهداشتی، دستگاه‌های یخ‌ساز و تجهیزات مورد نیاز برای رفاه زائران در نقاط مختلف مستقر شده و ماشین‌آلات شهرداری نیز به‌صورت مستمر در حوزه خدمات شهری، نظافت و پشتیبانی فعالیت می‌کنند.

فرماندار ویژه آبادان گفت: در بخش حمل‌ونقل، با همکاری پالایشگاه آبادان، ۶ دستگاه میدل‌باس و سه دستگاه اتوبوس به‌صورت رایگان وظیفه جابه‌جایی زائران را از ایستگاه راه‌آهن تا پایانه مرزی شلمچه بر عهده دارند.

وی ادامه داد: همچنین شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع نیروی برق و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان با تامین آب پایدار، توسعه شبکه برق و افزایش روشنایی مسیرها، زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران را فراهم کرده‌اند.

وی با قدردانی از تلاش کادر درمان در مرز شلمچه گفت: در حوزه درمان بیمارستان شهید سپهبد قاسم سلیمانی با آمادگی کامل به‌عنوان مرکز اصلی درمانی مرز شلمچه در حال ارائه خدمات به زائران است.

فرماندار ویژه آبادان بیان کرد: بیش از ۵۰ موکب مردمی در آبادان به‌صورت شبانه‌روزی به زائران در مرز شلمچه خدمت‌رسانی می‌کنند.

پیرهادی ادامه داد: همچنین مردم روستای سادات آبادان با گشودن در‌های منازل خود، از زائران میزبانی کرده و جلوه‌ای از فرهنگ میهمان‌نوازی مردم منطقه را به نمایش گذاشته‌اند.

وی افزود: در کنار این اقدامات، برنامه‌های فرهنگی و توزیع بسته‌های فرهنگی میان زائران نیز با مشارکت مجموعه پالایشگاه آبادان و سایر نهاد‌های فرهنگی در حال اجراست تا در کنار خدمات رفاهی، فضای معنوی سفر اربعین نیز تقویت شود.

پیرهادی گفت: مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد شهرستان آبادان با وجود محدودیت‌ها و شرایط ویژه امسال، توانسته است زیرساخت‌های لازم را برای میزبانی شایسته از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم کند.