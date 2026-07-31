سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه از مجموعه مدیریت کنترل و پایش آبفای مشهد بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه صبح جمعه از مجموعه مدیریت کنترل و پایش آبفای مشهد بازدید کرد.

در ابتدای این بازدید مدیرعامل شرکت آبفای مشهد، توضیحاتی در خصوص مجموعه اقدامات انجام شده در سنوات اخیر به منظور تامین و مدیریت مصرف آب کلانشهر مشهد در شرایط خشکسالی های مستمر ارائه نمود.

وزیر امور خارجه نیز در این بازدید گفت: در چشم اندازهای اقلیمی منطقه؛ جنوب غرب آسیا درگیر خشکسالی است. ما می توانیم ضمن مدیریت تأمین و مصرف آب، آن را به موضوعی برای همکاری با همسایگانمان تبدیل کنیم.

منبع: استانداری خراسان رضوی

برچسب ها: آب و فاضلاب مشهد ، بازدید
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